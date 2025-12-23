El Cabildo aprueba 40,2 millones para iniciar las obras del antiguo Psiquiátrico de Tafira

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este martes, por la urgencia y unanimidad, el gasto plurianual anticipado de 40.217.107 euros que permitirá poner en marcha el expediente para contratar las obras de rehabilitación del antiguo Psiquiátrico de Tafira para convertirlo en un nuevo centro sociosanitario de referencia en Gran Canaria. La obra está financiada completamente por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo de Gran Canaria y su plazo de ejecución es de 24 meses. El objetivo es que, una vez terminada la rehabilitación, el antiguo Psiquiátrico de Tafira, una de las obras arquitectónicas de referencia de Miguel Martín-Fernández de la Torre, ofrezca 272 nuevas plazas sociosanitarias a los usuarios de la isla, según informó el gobierno insular.

Antes del Pleno, el Consejo Rector del IAS, que preside la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena, aprobó el expediente para impulsar el gasto plurianual, que ahora se dividirá en tres anualidades entre 2026 y 2028.

"En esta sesión aprobamos una obra trascendental en el desarrollo de la atención a las personas dependientes en Gran Canaria. Y lo hacemos con financiación propia del Cabildo, porque el Gobierno de Canarias todavía no ha propuesto el III Plan Sociosanitario que la isla necesita. Además, este centro, que será uno de los más amplios de la red insular, posee el valor añadido de rehabilitar un edificio histórico que lleva la firma de un arquitecto de referencia", señaló el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

El presidente Antonio Morales a su llegada al Pleno del Cabildo / David Delfour

"Hoy hemos dado un paso fundamental para contratar las obras de rehabilitación de este edificio, emblema de la arquitectura racionalista de Miguel Martín-Fernández de la Torre, con la idea de, respetando su peculiar fisonomía, dar vida y crear un nuevo centro sociosanitario en la isla de Gran Canaria", explicó Isabel Mena, "el centro sociosaniotario del antiguo Psiquiátrico será uno de los más grandes y todo un referente en la isla en cuanto a la asistencia sociosanitaria, al proporcionar 272 nuevas plazas, y a la mejora de la calidad de vida que van a experimentar las personas dependientes y con discapacidad que serán atendidas allí".

Críticas por el retraso

Pese a la aprobación por unanimidad, los grupos opositores del PP y Vox criticaron el retraso en la tramitación del expediente, pues los pliegos están aprobados desde el mes de enero, y calcularon que la adjudicación de la obra no se podrá realizar hasta el mes de septiembre del próximo año, por lo que tampoco se podrán gastar los 240.000 euros consignados para la anualidad de 2026.

La obra contempla la restauración de este edificio, ubicado en una parcela de 40.192 metros cuadrados de los cuales 33.626 corresponden a la zona exterior ajardinada, que acogerá 242 plazas residenciales y 30 de estancia diurna destinadas fundamentalmente a personas mayores con discapacidad intelectual y física y usuarios con enfermedades de salud mental. Así la rehabilitación acondicionará el centro para la disposición de 17 unidades convivenciales, seis de ellas con 14 camas y 11 con 12 camas donde los usuarios contarán con habitaciones dobles y sencillas con cuarto de baño completo, sala de estar, comedor con cocina de uso doméstico y zona de control para el personal con la idea de limitar la masificación de la atención sociosanitaria.

El nuevo centro sociosanitario de Tafira incluirá además dos viviendas tuteladas de 13 camas cada una de manera que los usuarios puedan disfrutar de una vida más autónoma e independiente al tiempo que reciben asistencia y apoyo del personal y una nueva galería subterránea en la plaza central que comunique las unidades convivenciales con el resto de la residencia.

La residencia dispondrá asimismo de cocina industrial, gimnasio, despachos, salas polivalentes y espacio de talleres, incluyendo la lavandería que ya se encuentra en el centro; una etiqueta de eficiencia energética A para alcanzar el "consumo casi nulo" y una zona exterior de aparcamiento con 73 plazas.

Estas obras de rehabilitación del antiguo Psiquiátrico de Tafira, símbolo de la arquitectura racionalista de Miguel Martín-Fernández de la Torre y cerrado durante 20 años, son una apuesta del Cabildo de Gran Canaria, a través del IAS, por una atención sociosanitaria más completa y personalizada y por la mejora de la calidad y condiciones de vida de los colectivos más vulnerables.

Plan de Cooperación

Por otra parte, el Pleno aprobó inicialmente una inversión de 2.462.891 euros del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos correspondiente a las anualidades 2025-2026-2027 de los consistorios de Ingenio, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Santa María de Guía y Valsequillo, en donde, con estos fondos aportados íntegramente por la Corporación insular, se ejecutarán ocho proyectos de dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos.

El acuerdo, que salió adelante con los votos de NC, PSOE, PP y CC, con la única abstención de Vox, fue defendido por el consejería de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, e incluye, en el caso del municipio de Ingenio, la repavimentación para la mejora de la seguridad vial en la calle Tabares y otras, a la que se asignan 220.000 euros de este 2025.

Asimismo, para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se consigna un total de 1.935.737, de los que 1.444.357 corresponden a la anualidad de 2026 y los 491.380 restantes, a la de 2027. Con ese montante, se acometerán la repavimentación de la carretera de acceso al antiguo Cuartel Manuel Lois, presupuestada en 330.719 euros, a aportar en 2026; el cambio de la iluminación de las calles Tomás Morales y Alfonso XIII, para mejorar los niveles lumínicos y la eficiencia energética mediante tecnología led, con otros 586.474 euros de coste, también en 2026, y las obras de mejora y modernización de las vías de la zona urbana de Tamaraceite, en las que se invertirá un total de 1.018.542 euros, distribuidos entre los 527.162 del año 2026 y 491.380, de 2027.

El siguiente en aparecer en el acuerdo refrendado es el Ayuntamiento de Santa Brígida, al que se conceden 233.429 euros, de la anualidad de 2026, para la Fase II del suministro e instalación de parques infantiles en el municipio.

Obras municipales

Igualmente, a Santa María de Guía se otorgan 25.039 euros, correspondientes a este año 2025, que se destinarán al acondicionamiento de la Vía Donoso Cortés, en La Atalaya 25.030.

Y, por último, se ceden 48.694 euros al Consistorio de Valsequillo, también en la anualidad de 2025, cede 48.694 euros al Consistorio de Valsequillo, para dos de sus iniciativas: la construcción de veinticuatro nichos en el cementerio del casco del municipio, con un coste de 42.693 euros, y mejorar la red de riego del campo de fútbol 11 José A. Atta, con otros 6.001.

El Pleno, además, dio autorización a los cinco ayuntamientos para gestionar la contratación y ejecución de las ocho actuaciones, teniendo en cuenta que los gobiernos municipales serán los responsables de los permisos, autorizaciones y licencias que se precisen para su ejecución.

Por último, se aprobó realizar los trámites de información y de exposición pública preceptivos en este expediente y dar por aprobados estos acuerdos de manera definitiva, en el caso de que no se produzcan alegaciones y/o reclamaciones contra los mismos.

En el programa de actuación del actual gobierno del Cabildo se contempla mantener el esfuerzo inversor realizado hasta ahora con los distintos Planes de Cooperación Local y, por ello, se ha dotado de nuevo con 60 millones de euros la cooperación económica con los Ayuntamientos de la Isla durante la actual legislatura, conservando la especial atención a las iniciativas locales destinada a fomentar el desarrollo económico local y de su territorio a largo plazo y la máxima eficiencia en la asignación de los recursos públicos.