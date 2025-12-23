Cae en Canarias una secta destructiva que usaba rituales, drogas y sacrificios para someter a sus víctimas

a Policía Nacional ha desarticulado en Canarias una secta destructiva que, bajo la apariencia de un grupo espiritual, escondía una red de manipulación psicológica, consumo de sustancias peligrosas y estafas económicas. La operación se ha saldado con la detención de cinco personas, cuatro en Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria.

Según la investigación, los arrestados sometían a sus víctimas a rituales santeros cargados de elementos simbólicos, amenazas espirituales y consumo de drogas, en una estrategia diseñada para mantener el control total sobre personas en situación de vulnerabilidad. A cambio, exigían importantes sumas de dinero con la promesa de “curar males” o evitar desgracias.

"Actuaban bajo una supuesta apariencia de espiritualidad, pero lo que realmente había era un control psicológico severo y un entramado económico basado en el miedo", explicó Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional.

Rituales, drogas y control mental

Las ceremonias organizadas por la secta incluían sacrificios de animales domésticos, el uso de objetos que representaban supuestas deidades y la ingesta de sustancias psicoactivas como estramonio, cocaína, popper y otros alucinógenos. Todo ello envuelto en un discurso místico que inducía miedo y dependencia.

Los investigadores aseguran que el nivel de control era tan profundo que varios adeptos necesitaron atención psiquiátrica al lograr abandonar el grupo. El líder ejercía una autoridad absoluta, no solo sobre las decisiones espirituales, sino también sobre la vida personal y económica de sus seguidores.

Los cinco arrestados están acusados de asociación ilícita, estafa, maltrato animal, delitos contra la salud pública, lesiones y falsedad documental. Tras pasar a disposición judicial, el cabecilla del grupo fue enviado a prisión provisional, mientras que para los otros cuatro se decretaron medidas cautelares.

Participación de múltiples organismos

El alcance del caso ha requerido la intervención de varias entidades oficiales, entre ellas el Servicio Canario de Salud, la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, y un biólogo de la Fundación Neotrópico, autoridad designada por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en el marco del Convenio CITES, debido a los aspectos medioambientales de la investigación.

La colaboración interinstitucional ha sido clave para abordar todos los ángulos del caso, desde la salud pública hasta la protección animal y el ámbito penal.