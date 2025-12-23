El Centro de Mayores de Agaete reabre sus puertas después de una rehabilitación integral tras cinco años cerrado

El Centro de Mayores de Agaete reabre sus puertas tras una inversión aproximada de 195.000 euros a cargo de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias. La instalación, que permanecía clausurada desde el año 2020 por deficiencias en materia de seguridad, ha sido objeto de una rehabilitación integral para adecuarse a la normativa vigente, beneficiando de forma directa a unos 560 usuarios del municipio.

Los trabajos de mejora se han centrado en la actualización y legalización de las infraestructuras críticas del inmueble. Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la adecuación de las instalaciones de baja tensión y la implementación de un sistema completo de protección contra incendios, cuya carencia fue el motivo principal del cese de actividad en 2020.

Garantizar la accesibilidad

Asimismo, el proyecto ha incluido la instalación y legalización de un ascensor para garantizar la accesibilidad universal en el edificio y eliminar las barreras arquitectónicas existentes. Complementariamente, se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad para la incorporación de placas fotovoltaicas, con el objetivo de avanzar hacia la eficiencia energética de la infraestructura.

La reapertura contó con la presencia del viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario. Durante la visita técnica, las autoridades constataron la finalización de unos trabajos que han permitido solventar los complejos problemas administrativos y técnicos que imposibilitaron el uso del edificio durante los últimos seis años.

Integración en el Plan Maresía de Canarias

Esta intervención se inscribe dentro del Plan Maresía, una estrategia regional diseñada para promover el envejecimiento activo, la participación social y la protección de los derechos de las personas mayores. En concreto, la obra de Agaete forma parte del eje denominado 'Plan de Infraestructura Espacios Seguros', cuya finalidad es optimizar las condiciones de los 24 centros de día de titularidad autonómica.

La directora general, Verónica Meseguer, subrayó la intensidad de la coordinación necesaria entre departamentos y organismos reguladores para desbloquear este expediente. Por su parte, el viceconsejero Francis Candil destacó que, pese a las dificultades encontradas en la tramitación, la instalación ya cumple con todos los estándares de seguridad y habitabilidad requeridos por la legislación actual.

Recuperación de un espacio de convivencia municipal

La alcaldesa de Agaete calificó la jornada como un hito para el municipio, agradeciendo la celeridad del Ejecutivo regional en la resolución definitiva del problema. Durante el periodo en el que el centro permaneció cerrado, el Ayuntamiento había habilitado espacios alternativos para mantener la programación de actividades, que ahora regresan a su sede original con garantías de seguridad.

La puesta en funcionamiento del centro permite recuperar un punto de encuentro esencial para el tejido social de Agaete. Con la legalización de sus servicios y la mejora de su accesibilidad, la infraestructura se consolida como un espacio preparado para responder a las necesidades de la población mayor bajo criterios de protección y calidad asistencial.