Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas

Un antiguo centro hospitalario del valle de Puerto Rico se transformará en un hipermercado y viviendas después que el Ayuntamiento de Mogán validara en el pleno del 5 de diciembre el proyecto para la reconversión de la actual parcela sanitaria en una con uso tanto comercial como residencial. La intención de la promotora privada es demoler las actuales instalaciones para construir un hipermercado Aldi y viviendas residenciales.

En la actualidad, la parcela de 9.300 metros cuadrados, situada entre las calles Valencia y Madrid, alberga las instalaciones sanitarias de la clínica Roca de 5.561 metros cuadrados inauguradas en enero de 2012 y que llevan en desuso varios años. Roca Gestión Hospitalaria, propietaria de la parcela, justifica el cambio de uso al reconocer la falta de rentabilidad ya que con la presencia del Hospital Universitario San Roque Meloneras y la Clínica Roca de San Agustín las necesidades de la población de Mogán y San Bartolomé de Tirajana están cubiertas. Así, estima que al uso residencial que ya tiene la parcela se le debe sumar el del comercial para abastecer la demanda «agotada» en ese sentido, según el promotor, en el ámbito del área de Motor Grande en el valle de Puerto Rico.

Así queda el lote 5 del valle de Puerto Rico

El programa de actuación sobre el lote 5 del valle de Puerto Rico aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Mogán permite dividir la parcela en uso comercial y residencial. El nuevo hipermercado tendrá una superficie máxima de 2.500 metros cuadrados en una sola planta de altura, y deberá contar con al menos cien plazas de aparcamiento. Además, deberá garantizar el acceso peatonal desde la calle Valencia salvando el desnivel existente.

Por otro lado, la superficie edificable para el uso residencial llega a los 3.545 metros cuadrados en un máximo de dos plantas de altura y deberá tener al menos una plaza de aparcamiento por vivienda. Por último, se completa la planificación con 176,4 metros cuadrados de espacio libre al norte de la parcela.

Viabilidad económica

El coste total del proyecto, que asume la promotora privada, asciende a 5.336.924,25 euros que se dividen, entre otros gastos, en 2.231.250 euros para la construcción del área comercial y 2.748.900 euros para la edificación residencial. La demolición de las actuales dependencias se valora en 158.564, 20 euros.

La promotora estima unos ingresos de 100.000 euros al año por el alquiler del hipermercado, para sumar un total de 4.000.000 de euros en 30 años aplicando una subida del 2% anual. Del lado residencial, los beneficios estimados son de 2.153.588 euros después de restar a los 5.317.500 euros de un posible valor de venta los 3.163.912 euros de coste de edificación más gastos financieros.

En la memoria del proyecto también se da una cifra estimada de los réditos económicos para el Ayuntamiento de Mogán, que alcanzarían un total de 65.033 euros anuales. El IBI de la nueva parcela comercial y residencial alcanzaría un total de 57.533 euros al año, a los que habría que sumar los 7.500 euros anuales en tasas municipales como recogida de basuras, abastecimiento o alcantarillado. Las rentas se completan con 65.625 euros por el ICIO (Impuesto sobre construcciones instalaciones y obras) y con la plusvalía de 109.375 euros generada con el cambio del uso de la parcela de sanitario a comercial.