Detenido en el aeropuerto de Gran Canaria por abandonar a su hijo menor en la isla

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Gran Canaria a un hombre acusado de abandonar a su hijo menor tras llegar juntos a la isla desde Marruecos. El arresto se produjo el pasado 19 de diciembre, cuando el hombre intentaba tomar un vuelo de regreso a su país de origen, dejando al menor solo, sin documentación y en situación de vulnerabilidad.

El caso fue descubierto ese mismo día, cuando el niño, de origen magrebí, acudió por sus propios medios a la sede de la Cruz Roja en el municipio de Telde. Según relató a los servicios sociales y posteriormente a los agentes, había llegado a la isla un día antes junto a su padre en un vuelo procedente de Marruecos. Sin embargo, su progenitor había planeado dejarlo en España sin acompañamiento adulto, llevándose además su documentación personal.

La situación fue inmediatamente comunicada a la Policía Nacional, que activó el protocolo de protección de menores a través de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Telde. El niño fue trasladado a dependencias del Cuerpo General de la Policía Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, y posteriormente ingresado en un centro de acogida del municipio de San Bartolomé de Tirajana, por orden de la Fiscalía de Menores. Actualmente permanece bajo la tutela de las autoridades competentes.

Paralelamente, los investigadores comenzaron la localización del adulto, cuya identidad fue verificada a través de bases de datos y grabaciones del aeropuerto, en las que se constató que padre e hijo habían ingresado juntos al país el 15 de diciembre. En las imágenes también aparecía un tercer varón que los acompañó a la salida de la terminal.

El dispositivo de búsqueda culminó el 19 de diciembre, cuando agentes del Puesto Fronterizo del aeropuerto alertaron de que el sospechoso intentaba embarcar en un vuelo hacia Marrakech. La Policía Nacional se desplazó de inmediato al lugar y procedió a su detención antes de que pudiera abandonar el territorio español.

El arrestado fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional como presunto autor de un delito de abandono de menor y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Desde la Policía Nacional se recuerda que el abandono de un menor es un delito grave, especialmente cuando se produce en un país distinto al de origen, comprometiendo los derechos fundamentales del niño. Asimismo, se hace un llamamiento a la responsabilidad de padres, madres y tutores legales para evitar situaciones de desamparo que pongan en riesgo la integridad y bienestar de los menores.