'Duendadas XII – ¡IA ES NAVIDAD!' llega a Gáldar: así el musical familiar de estas fiestas

Los duendes más irreverentes de esta época del año protagonizan cuatro funciones en el Centro Cultural Guaires del 26 al 28 de diciembre.

El espectáculo en la edición del año anterior.

El espectáculo en la edición del año anterior. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar se prepara para recibir una de las citas más esperadas de la Navidad: “Duendadas XII – ¡IA ES NAVIDAD!”, el musical familiar protagonizado por los irreverentes duendes que, año tras año, conquistan al público con sus aventuras y humor.

El espectáculo se llevará a cabo en el Centro Cultural Guaires en cuatro funciones: viernes 26 de diciembre a las 18:00 horas, sábado 27 a las 18:00 y 20:00 horas, y domingo 28 a las 19:00 horas.

En esta nueva edición, los entrañables personajes Shelly, Carbo, Gafus, Gizmo, Mamá Klaus y el Rey Elros deberán enfrentarse a un misterioso visitante enviado desde el Ministerio de Asuntos Mágicos, que amenaza con alterar la Navidad. Solo su ingenio y trabajo en equipo permitirán que la magia vuelva a reinar antes de la noche de Reyes.

Entradas

Desde su primera edición en 2014, “Duendadas” se ha consolidado como el musical navideño por excelencia de Gáldar, ofreciendo historias llenas de emoción, humor y aventuras para toda la familia.

La dirección y producción del espectáculo corren a cargo de Gustavo Mendoza, con texto de Jennifer Rodríguez, y el elenco está compuesto por Cathy Pulido, Gustavo Mendoza, Jorge Llamas, Raúl Peña, Fabiola Acosta y Antonio Díaz.

Las entradas para todas las funciones ya se pueden adquirir en entradas.galdar.es.

