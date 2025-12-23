Dos incendios activan a los bomberos en Santa Lucía de Tirajana y Agüimes sin heridos

Los Bomberos de Gran Canaria, con base en el parque de Arinaga, tuvieron que intervenir durante la noche de este lunes y la madrugada del martes en dos incendios de vehículos ocurridos en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, sin que se registraran daños personales.

El primer incidente se produjo en torno a las 23:50 horas en la calle Valle de la Corredera, número 13, en Santa Lucía de Tirajana, donde un turismo Fiat Panda comenzó a arder. Dada la cercanía con otras viviendas y vehículos estacionados, la respuesta fue inmediata para evitar una posible propagación. Los bomberos emplearon 2.500 litros de agua para extinguir las llamas, finalizando la intervención a las 00:25 horas. También participaron Guardia Civil y Policía Local, que aseguraron la zona durante la actuación.

Incendio de 2 motos en calle Jara, Pol. industrial de Arinaga / LP/DLP

El segundo suceso tuvo lugar ya en la madrugada del martes, alrededor de las 05:00 horas, en la calle Jara, en el Polígono Industrial de Arinaga, en Agüimes, junto a la nave Rumba. En este caso, el fuego afectó a dos motocicletas. Aunque no hubo que lamentar víctimas, el humo alcanzó parcialmente las viviendas situadas sobre la nave industrial, lo que obligó a extremar precauciones. La extinción del incendio requirió 1.000 litros de agua. El operativo finalizó a las 05:40 horas, con presencia nuevamente de Guardia Civil, Policía Local y los bomberos del parque de Arinaga.

En ambos incidentes, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió contener las llamas y evitar su propagación a otras propiedades.