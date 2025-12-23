Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos incendios activan a los bomberos en Santa Lucía de Tirajana y Agüimes sin heridos

Las llamas afectaron a un coche y dos motos durante la noche del lunes y la madrugada del martes, obligando a actuar con rapidez por la cercanía de viviendas y otros vehículos

Asistencia Bomberos Gran Canaria del parque de Arinaga

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Los Bomberos de Gran Canaria, con base en el parque de Arinaga, tuvieron que intervenir durante la noche de este lunes y la madrugada del martes en dos incendios de vehículos ocurridos en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Agüimes, sin que se registraran daños personales.

El primer incidente se produjo en torno a las 23:50 horas en la calle Valle de la Corredera, número 13, en Santa Lucía de Tirajana, donde un turismo Fiat Panda comenzó a arder. Dada la cercanía con otras viviendas y vehículos estacionados, la respuesta fue inmediata para evitar una posible propagación. Los bomberos emplearon 2.500 litros de agua para extinguir las llamas, finalizando la intervención a las 00:25 horas. También participaron Guardia Civil y Policía Local, que aseguraron la zona durante la actuación.

Incendio de 2 motos en calle Jara, Pol. industrial de Arinaga

El segundo suceso tuvo lugar ya en la madrugada del martes, alrededor de las 05:00 horas, en la calle Jara, en el Polígono Industrial de Arinaga, en Agüimes, junto a la nave Rumba. En este caso, el fuego afectó a dos motocicletas. Aunque no hubo que lamentar víctimas, el humo alcanzó parcialmente las viviendas situadas sobre la nave industrial, lo que obligó a extremar precauciones. La extinción del incendio requirió 1.000 litros de agua. El operativo finalizó a las 05:40 horas, con presencia nuevamente de Guardia Civil, Policía Local y los bomberos del parque de Arinaga.

En ambos incidentes, la rápida intervención de los servicios de emergencia permitió contener las llamas y evitar su propagación a otras propiedades.

