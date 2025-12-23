Ingenio aprueba presupuesto de 42,6 millones de euros para 2026

Con motivo del periodo festivo navideño, el Salón de Plenos acogió la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Ingenio adelantada en el calendario, destacando, entre los asuntos abordados, la aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2026 y de la plantilla de personal. Las cuentas municipales salieron adelante con 11 votos a favor y 7 abstenciones. El presupuesto asciende a 42.652.802,00 euros, tanto en el estado de ingresos como en el de gastos, configurándose como una herramienta orientada a dar respuesta a las necesidades del municipio en un contexto económico exigente.

La alcaldesa, Vanesa Martín, quiso recordar que el presupuesto “es un documento vivo, que se va actualizando según las necesidades de la ciudadanía”. En ese sentido, explicó que su elaboración ha sido especialmente compleja debido a factores como la aplicación de la regla de gasto, el incremento generalizado de los costes de contratos y servicios, además de asumir las subidas salariales del personal municipal. Aun así, remarcó “el compromiso absoluto de todo el grupo de gobierno de cubrir las necesidades del municipio y garantizar la continuidad y calidad de los servicios públicos,” añadiendo que “las cosas se demuestran con hechos y se verán en el día a día”.

Respecto a algunas partidas concretas, la alcaldesa aclaró que el área de Servicios Sociales no ha sufrido recortes, sino que su dotación se ha reorganizado tras separarse de la concejalía de Mayores. En conjunto, las partidas experimentan un incremento de 55.000 euros. También destacó el aumento en Educación, destinado a obras RAM, y en Cultura, con la inclusión de la Escuela de Danza. En el ámbito de Urbanismo, el presupuesto contempla créditos para culminar proyectos relevantes como el Centro Cívico de Carrizal, la Biblioteca municipal de Ingenio, el edificio de Usos Múltiples o la urbanización de La Montañeta. En cuanto al área de Aguas, el presupuesto refleja una disminución, motivada por la obtención de una subvención cercana a los 1,5 millones de euros en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Digitalización del Ciclo del Agua, circunstancia que también se reproduce en otras partidas que contarán con financiación externa mediante subvenciones.

Otro de los acuerdos relevantes de la sesión fue la aprobación inicial, por unanimidad, de la Ordenanza Provisional Municipal para la ordenación pormenorizada del Sistema General de Equipamientos Comunitarios denominado SGEQ Cementerio Ingenio. Este trámite permitirá seguir avanzando en la ampliación de nichos del cementerio público de La Montañeta, que se encuentra próximo a agotar su capacidad. Al respecto, el concejal de Urbanismo, Rayco Padilla, explicó que “se está trabajando en la expropiación de los terrenos situados detrás del cementerio para su ampliación”, señalando que este documento “permite ordenar el espacio y planificar a futuro”.

Pregoneros fiestas patronales

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Candelaria y San Blas 2026 ya cuentan con pregoneros: Airam Samuel Vega Martel y Carmelo González López, dos jóvenes referentes de la gastronomía local que representan el relevo generacional, la tradición y la proyección exterior del municipio a través de la cocina.

Airam Samuel Vega Martel está al frente del Restaurante Vega, ubicado en Montaña de Las Tierras, en el barranco de Guayadeque, mientras que Carmelo González López dirige el Restaurante Grill La Pasadilla, en el núcleo del mismo nombre. Ambos establecimientos son referentes de la cocina tradicional canaria y han contribuido de manera decisiva a situar la gastronomía local como un atractivo de primer nivel.

Desde la corporación municipal se ha valorado que ambas trayectorias simbolizan el arraigo, la constancia y la capacidad de proyectar la identidad del municipio más allá de sus fronteras. Con este nombramiento, las fiestas patronales de 2026 contarán con un pregón que, según ha añadido la alcaldesa, Vanesa Martín, “seguro estará impregnado de historia, esfuerzo y amor por la tierra, ingredientes esenciales de una celebración que mira al futuro a través de los ojos de la juventud, sin olvidar sus raíces".