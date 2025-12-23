Localizan a un menor inmigrante fugado de un centro de Gran Canaria que intentaba salir de la isla sin documentación

Un menor inmigrante no acompañado que se había fugado de un centro de menores ha sido localizado por la Policía Portuaria de Las Palmas cuando intentaba salir de Gran Canaria sin documentación.

Así lo ha informado el cuerpo policial dependiente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en su perfil oficial de la red social 'X', donde ha agregado que los agentes interceptaron al joven en la tarde de este lunes, 22 de diciembre, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

En este sentido, el menor inmigrante contó que pretendía viajar aunque no tenía ningún tipo de billete ni documentación que le permitiera hacerlo.

Por ello, la Policía Portuaria entregó al chico a la Guardia Civil para que lo devolviera al centro de menores del que se había fugado.