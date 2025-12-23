Pablo Varona asume la presidencia del Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas

Pablo Javier Varona Cabrera ha tomado posesión como nuevo presidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, tras resultar elegido para relevar a Alejandro Suárez Pérez, quien decidió no presentarse a la reelección. Varona formaba parte de la junta saliente como secretario y asume el cargo con el respaldo de un nuevo equipo de gobierno que seguirá desarrollando la línea de trabajo de los últimos seis años.

Durante su intervención, el nuevo presidente destacó como prioridades de su mandato la protección de la profesión ante amenazas como el intrusismo y la normativa estatal, así como la incorporación activa de la veterinaria en la estrategia One Health. “Potenciar la veterinaria en la estrategia One Health ypromover la protección de los profesionales frente al burn-out", que afecta cada vez más a los profesionales del sector, afirmó.

Pablo Varona, nuevo presidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas / LP/DLP

Consultor sanitario en Seguridad Alimentaria y Salud Pública desde hace más de 25 años, Varona ha colaborado estrechamente con el Colegio coordinando el grupo de trabajo de Seguridad Alimentaria y organizando el Congreso Veterinario de Canarias en esta materia desde sus inicios. Es también vocal en la Junta Directiva de AVESA, integrada en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

El dirigente elegido, hasta ahora Secretario de la junta de gobierno colegial, tomó posesión del cargo con su equipo / LP/DLP

La nueva junta colegial está compuesta por Sergio Martín Martel (secretario) y los vocales Clara Isabel Padilla Santana, Yeray Alejandro Macías León, Natacha Suárez Rodríguez, Sara Pérez Alberto, María Ángeles Marichal Noda y Samuel Rodríguez Medina.