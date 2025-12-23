El precio de la gasolina y diésel hoy martes: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 0,975€ el litro en la estación de servicio H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13 del municipio de Moya.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 0,969€ el litro en CANARY OIL en Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 del municipio de Agüimes en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de AVENIDA DEL SURESTE, 1 de Gran Canaria situada en el municipio de Agüimes con un precio de 0,969€ el litro.

Hoy martes 23 de diciembre las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,149€ el litro en la estación de servicio OCÉANO de Calle Alegría 2 en el municipio de Telde, seguida de la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio OCÉANO de Telde tiene el carburante Gasolina 98 a 1,149€ el litro en Calle Alegría 2. En Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, la estación de servicio OCÉANO EL CARRIZAL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,159€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 23 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Agüimes, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8 a la estación de servicio CANARY OIL para llenar el tanque por 0,969€ el litro. Otra opción sería ir hasta Agüimes, a AVENIDA DEL SURESTE, 1, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Ingenio, estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, donde sale a 0,975€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Moya, estación de H2EXAGON NORTE en Carretera General del Norte km 13, donde se puede encontrar el gasoil a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,039€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,039€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 23 de diciembre con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,049€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,049€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,239€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Yaiza, Carretera Arrefice - Yaiza km 18,150, la estación de servicio COMBUSTIBLES CANARIOS encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,259€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

La estación CEPSA GRAN TARAJAL de AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,095€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,099€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Puerto del Rosario, en la estación de servicio DISA RIO CABRAS en Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5, a 1,244€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 de Tuineje a 1,245€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,059€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 en Antigua a 1,079€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La estación PETROPRIX es la más barata de Las Palmas de Gran Canaria para la Gasolina 95 de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, a 0,985€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) de este martes 23 de diciembre está en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 0,980€ el litro de diésel en CALLE AYAGAURES, 3. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX a 0,985€ el litro de Gasóleo A en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación H2EXAGON ESCALERITAS de Avenida Escaleritas 112 es la que tiene más barato el litro en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,169€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 a 1,180€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO de Calle Alegría 2 es la que tiene más barato el litro en Telde, a 1,149€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación CANARY OIL, S.L. en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 a 1,180€ el litro.

La estación PETROPRIX es la más barata de Telde para la Gasolina 95 de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, a 0,984€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

El Gasóleo A más barato de Telde (Gran Canaria) de este martes 23 de diciembre está en la estación de servicio PETROPRIX a 0,984€ el litro de diésel en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. a 0,984€ el litro de Gasóleo A en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.