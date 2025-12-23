La rehabilitación de la Urbanización La Paz en el sur de Gran Canaria empieza la instalación de ascensores

La Concejalía de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana comenzó los trabajos de instalación de las estructuras para los nuevos ascensores en la Urbanización La Paz, situada en San Fernando de Maspalomas. Esta intervención se enmarca en las obras de rehabilitación integral que se ejecutan en este Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), un proyecto iniciado formalmente en junio de 2025 que beneficia de manera directa a 132 familias y 8 locales comerciales.

La incorporación de los ascensores, una de las demandas históricas de los residentes, tiene como objetivo garantizar la accesibilidad universal y mejorar la autonomía de las personas con movilidad reducida.

Origen del proyecto y compromiso administrativo

El desarrollo actual de las obras tiene sus raíces en una moción presentada en 2023, respaldada entonces por 225 firmas vecinales, que solicitaba la intervención urgente en este entorno residencial. Con la materialización de los trabajos, la administración local da cumplimiento a un compromiso sostenido para la renovación del parque público de viviendas.

El presupuesto total de la intervención asciende a 4.729.170,84 euros, una inversión que cuenta con un modelo de financiación conjunta. En el proyecto participan la Concejalía de Vivienda, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, bajo el paraguas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

Optimización energética y mejoras estructurales

Más allá de la accesibilidad, la rehabilitación de la Urbanización La Paz contempla una mejora sustancial en la eficiencia energética de los edificios. Se está procediendo a la sustitución de termos eléctricos por bombas de calor aire-agua para la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), además de la renovación de ventanas, vidrios exteriores y el tratamiento de fachadas y cubiertas para optimizar el aislamiento térmico.

El proyecto se completa con una intervención en las zonas exteriores de uso público. Estas actuaciones incluyen la mejora de espacios comunes, áreas verdes y jardinería, con el fin de elevar la calidad del entorno urbano. Según la planificación municipal, estas mejoras aseguran que los inmuebles cumplan con los estándares de sostenibilidad y habitabilidad exigidos por la normativa europea para los próximos años.

Impacto en el mercado de vivienda pública

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha enmarcado esta obra dentro de un plan estratégico de vivienda que moviliza actualmente 16 millones de euros en diferentes rehabilitaciones del municipio. Marichal destacó que estas intervenciones son fundamentales para que el parque público de viviendas siga siendo competitivo y funcional y garantizar su permanencia dentro del mercado del alquiler y la vivienda social.

Por su parte, la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, subrayó el impacto social de la instalación de los ascensores, calificándola como una «mejora real para la seguridad y el uso cotidiano» de los edificios. Con este doble objetivo —funcional y social—, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana busca evitar el deterioro de los activos públicos y asegurar condiciones de vida dignas para los residentes de San Fernando.