San Bartolomé eleva su presupuesto un 7% hasta los 109,7 millones

El pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó ayer el proyecto de presupuesto general del Consistorio para el año 2026, que asciende a 109.705.816 euros. Dicha cuantía, donde se suman las cuentas propias y la previsión de ingresos y gastos de las sociedades municipales, aumenta en cerca de 5.688.000 euros respecto al ejercicio de 2025, un 7% más.

La plantilla de personal para 2026, aprobada de forma unánime por los sindicatos, se mantiene en 712 efectivos, con un coste de unos 39.237.000 euros, incluyendo el incremento del 2% fijo establecido por el Gobierno más el 0,5% previsible del IPC, que se cuantifican en unos 857.000 euros.

El alcalde, Marco Aurelio Pérez, destacó que se trata de un proyecto económico «coherente y equilibrado en ingresos y gastos» que cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera y con el límite de gasto no financiero (techo de gasto) que el Consejo de Ministros acordó el pasado 2 de diciembre, establecido para el Ayuntamiento de San Bartolomé en 111.932.704 euros.

«Hemos sido rigurosos con el cumplimiento de la normativa y este es el presupuesto que podemos hacer. Ya nos gustaría que fuera otro, pero el personal y los servicios públicos hay que pagarlos y el incremento presupuestario es el que nos ha permitido la norma del Gobierno con su límite al gasto de las administraciones locales», afirmó el alcalde.

El gobierno municipal destina la mayor parte del plantel inversor, unos 3,1 millones de euros, a la regeneración y renovación de las urbanizaciones de viviendas, concretamente a Las Llaves I(412.207 euros), Grupo IFA (476.750), Las Llaves II (520.306), La Paz (333.200), Montaña Clara (813.084) y espacios libres de la Urbanización San Fernando (550.000 ).

También se invierte notablemente en la rehabilitación y mejora de infraestructuras públicas, como los casi 95.322 euros para la rehabilitación del espacio público de la Plaza de Castillo del Romeral y su zona de aparcamientos, más de un millón de euros para acondicionamiento y mejoras en obras e infraestructuras en general; la adaptación y mejora del edificio polifuncional comarcal de Fataga (361.218), la repavimentación de viales (496.000 ), la red de abastecimiento y depósito regulador de Huesa Bermeja (296.000 ), la mejora de la red de abastecimiento de Cercados de Araña (128.444), el suministro de contenedores (428.840 ), la electrificación rural de Tunte (95.500 ), la renovación del Parque Multifuncional de San Fernando (200.000), la renovación de parques infantiles (100.000 ), la reparación y adaptación del Centro Cultural y Tanatorio de Aldea Blanca (380.000 ), la creación de sombras en colegios (246.000); obras RAM y de renovación y rehabilitación en colegios, centros educativos y guarderías (880.000).

También en el acondicionamiento del campo de fútbol y pista de atletismo del Estadio de Maspalomas (650.000); la reforma de los vestuarios y gradas del Campo de Fútbol de Juan Grande (105.000); obras de remodelación en el Estadio de Maspalomas (65.731 ) y, entre otras actuaciones previstas, la renovación de las luminarias de los estadios de fútbol de Juan Grande, El Tablero, Tunte las canchas de pádel y otras instalaciones deportivas municipales (105.000 ).

El grupo municipal Socialista votó de forma diferenciada: a favor del techo de gasto, por «responsabilidad ante un criterio técnico impuesto por Intervención», pero en contra de los presupuestos y la plantilla de personal. La portavoz socialista, Conchi Narváez, señaló que el rechazo a las cuentas se debe, prioritariamente, al desmantelamiento de los servicios públicos esenciales. «Nuestro voto es en contra porque este gobierno elimina plazas de agentes de Policía Local en un momento crítico», dijo.