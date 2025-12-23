El Sur de Gran Canaria celebra Fin de Año con música, animación y chocolate con churros

El parque de San Fernando en Maspalomas, la plaza del pueblo de Castillo del Romeral y la plaza de Santiago en Tunte son las sedes elegidas en San Bartolomé de Tirajana para celebrar la noche de Fin de Año con tres ambientes diferenciados en el municipio abiertos y gratuitos a toda la población.

Toni Bob, Super Sonikka, Jia Miles y Óscar Martínez protagonizarán las actuaciones en el parque de San Fernando una noche que arrancará a las 23:00 horas y se extenderá hasta las 05:00 horas con animación, photocall, glitter bar y servicio de churros y chocolate. En Castillo del Romeral la agenda empieza una vez suenen las doce campanadas hasta las 05:00 de la mañana y contará con Star Music, Leyenda Joven y Grupo Mallombe para amenizar la noche. En Tunte , el foco se pone en el público infantil con una programación que se inicia a las 18:00 horas con una merienda y juegos para los más pequeños. El Grupo Acuarela, Línea DJ y D Music pondrá la música hasta las 02:30 horas.

Tres sedes para evitar desplazamientos innecesarios

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, indicó que «se ha trabajado para que el Fin de Año pueda celebrarse en distintos núcleos, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando que la ciudadanía pueda dar la bienvenida al nuevo año cerca de su entorno habitual».

Por su parte, la concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, señaló que «son celebraciones abiertas y gratuitas, pensadas para que vecinos y turistas puedan disfrutar de una buena noche de Fin de Año sin necesidad de salir del municipio, reunirse, compartir la llegada del nuevo año y vivir ese momento en un ambiente festivo».

La concejalía de Festejos y Eventos coordina estas celebraciones con el objetivo de ofrecer opciones de Fin de Año en distintos núcleos del municipio, facilitando que la ciudadanía pueda elegir dónde despedir el año. La programación se desarrolla en espacios públicos y con acceso libre, y se acompaña de un llamamiento al disfrute responsable, invitando a vecinos y turistas a participar y compartir la llegada del nuevo año en los diferentes enclaves previstos.