Telde celebra la Navidad con un mercadillo que mezcla artesanía, música y galletas
La Casa de la Juventud se convierte en un rincón de calor navideño con productos hechos a mano, conciertos en vivo y un food truck dulce para toda la familia
En pleno centro de Telde, la Casa de la Juventud se ha transformado esta semana en algo más que un edificio institucional, un refugio navideño donde la artesanía, la música y los sabores dulces se dan la mano. El Mercado Navideño Telde 2025 abre sus puertas con una propuesta que reivindica el valor de lo hecho a mano y el disfrute compartido, a solo unas horas de la Nochebuena.
Diez artesanos y artesanas locales llenan el espacio con sus creaciones: piezas únicas, regalos con historia, detalles que escapan del circuito comercial para conectar con la esencia de lo cercano. El mercadillo estará abierto este martes 23 de diciembre, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y el miércoles 24, solo en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas.
La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde dentro del programa navideño Teldelandia, donde los sueños se hacen realidad, busca precisamente eso: devolver la ilusión a las calles a través de experiencias sencillas y auténticas.
“Queremos que la ciudadanía encuentre aquí un lugar cercano para pasear, disfrutar en familia y descubrir pequeños detalles con los que sorprender en estas fechas tan especiales”, explica la concejala Nayra Navarro, quien destaca la importancia de visibilizar a los creadores locales y ofrecer una alternativa cultural y de ocio en el municipio.
Música en vivo, baile y sabor a galleta
Pero no solo de artesanía vive este mercado, la música en directo y las actuaciones convierten cada visita en una pequeña celebración. Este martes, los asistentes podrán disfrutar de propuestas tan variadas como Mr. Bordón Sax, Latin Dance Telde, The Cavalliers Band, Los 4 Saxtásticos, Galletones Rock Band, Codema Ocean Move Dance y el grupo Vaya 2. Para el miércoles, el ritmo continuará con el Club de Baile Leticia Mújica, que pondrá la nota festiva a la mañana del 24.
El ambiente familiar y participativo se refuerza con la presencia de un food truck muy especial: uno dedicado exclusivamente a las galletas. Aromas dulces, formas navideñas y sabores para todas las edades completan una experiencia pensada para disfrutar sin prisas, en comunidad.
- Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
- Dos vecinos de Vecindario convierten las fachadas de sus casas en un parque de atracciones navideño
- Las lluvias de los últimos días en Gran Canaria se valoran en más de un millón de euros
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y rachas fuertes de viento en Gran Canaria este lunes
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Las lluvias regresan a Gran Canaria y provocan colas en la GC-1
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y cielos nublados hoy en Gran Canaria
- Las lluvias dejan a Gran Canaria bonita: 'Con esto escapamos el año