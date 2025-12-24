Los 5 mejores planes para vivir una Nochebuena inolvidable en Gran Canaria

La Nochebuena es uno de esos momentos del año que se marcan en rojo en el calendario de residentes y visitantes. Si estás pensando en pasarla en Gran Canaria, este artículo te propone los cinco mejores planes para vivir una velada inolvidable, mezclando tradiciones locales, actividades culturales, experiencias únicas y la magia del clima canario en pleno diciembre. Todos ellos están basados en eventos reales y datos disponibles en agendas oficiales y webs especializadas para que puedas planificar con antelación tu 24 de diciembre.

1. Paseo navideño y mercado en Las Palmas de Gran Canaria

Uno de los planes más sugeridos para una Nochebuena inolvidable es dar un paseo por el centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria, especialmente por Plaza de Canarias y Parque Santa Catalina, donde se instala uno de los principales mercados navideños de la isla desde primeros de diciembre hasta el 6 de enero. Estas ferias son gratuitas, ofrecen productos artesanales, gastronomía local, música en vivo y actividades para todas las edades, lo que las convierte en un plan ideal para familias, parejas y grupos de amigos.

La Provincia

Gran Canaria disfruta de un clima templado incluso en diciembre, con temperaturas que rondan los 18 – 21 °C en diciembre y enero, lo que permite recorrer estos mercados hasta entrada la noche sin pasar frío. Además, pasear entre las luces navideñas y los puestos de artesanía es una oportunidad fantástica para capturar contenido visual atractivo si piensas compartir tu experiencia en redes.

2. Visita al Belén de Arena en Las Canteras

Uno de los eventos más emblemáticos de la Navidad en Gran Canaria es el Belén de Arena en la playa de Las Canteras, considerado el mayor belén al aire libre de Europa. Cada año, escultores locales e internacionales trabajan toneladas de arena para crear escenas monumentalmente detalladas del nacimiento de Jesús y otros motivos navideños, todo frente al mar.

Inauguración del belén de arena de Las Canteras / José Carlos Guerra

Este plan combina dos de los grandes atractivos de la isla: su maravillosa playa urbana y la creatividad artística local. Es una actividad gratuita y accesible prácticamente todo diciembre y parte de enero. Además, al estar junto al paseo pié-cala de Las Canteras, puedes combinar la visita con un paseo al atardecer o incluso una cena junto al océano bajo un atardecer cálido típico del archipiélago.

3. Conciertos y espectáculos musicales en Nochebuena

La música siempre forma parte de las celebraciones navideñas en Gran Canaria. El programa oficial de turismo del Cabildo incluye conciertos como el de Los Gofiones en Plaza de Santa Ana en fechas cercanas a la Nochebuena, donde este grupo con décadas de historia en las islas interpreta villancicos y temas propios en un ambiente festivo. Además, la Symphony Orchestra de Las Palmas de Gran Canaria suele ofrecer conciertos navideños en espacios emblemáticos como la Plaza de Santa Ana o el Auditorio Alfredo Kraus en días próximos al 24 de diciembre.

23-12-19 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. PLAZA DE SANTA ANA. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Concierto de Los Gofiones en la Plaza de Santa Ana. Fotos: Juan Castro. | 23/12/2019 | Fotógrafo: Juan Carlos Castro /

Este tipo de actos son una excelente manera de empaparse de la cultura local y vivir una Nochebuena distinta, rodeado de música en directo en entornos históricos que, aunque menos tradicionales que las iglesias, ofrecen una experiencia memorable.

4. Cena navideña con productos canarios y menú local

La gastronomía juega un papel esencial en cualquier Navidad. En Gran Canaria, al igual que en el resto de España, es habitual que los restaurantes ofrezcan menús especiales de Nochebuena con combinaciones de cocina tradicional y moderna. Uno de los platos más representativos de estas fechas en las Islas Canarias es la trucha con papas arrugadas y mojo, además de dulces típicos como cajajones de batata dulce o bienmesabe que acompañan el sobremesa. Esta cena puede ser la antesala perfecta para seguir la noche con otros planes.

Cenar en un restaurante con vistas al mar o en una terraza con climatología suave hace de este plan una experiencia muy canaria: puedes comenzar con una copita de ron miel local y luego salir a dar un paseo por la playa o por el casco histórico de la ciudad.

5. Tradiciones locales: Cabalgatas y magia durante toda la temporada

Aunque la Nochebuena en sí misma suele centrarse en la cena y los conciertos, Gran Canaria ofrece una temporada navideña extensa que culmina con la Cabalgata de Reyes el 5 de enero, un evento con tradición en toda España y especialmente celebrado en Las Palmas de Gran Canaria con desfiles, música y animación en las calles. Si decides alargar tu estancia, esta cabalgata es uno de los elementos festivos más queridos por familias con niños y adultos por igual.

Compras de Navidad en Triana / Andrés Cruz / LPR

Además, muchas localidades organizan eventos en los días previos a Nochebuena: desde talleres en mercados artesanales hasta actividades culturales en plazas públicas y museos abiertos excepcionalmente en estas fechas. Todo esto convierte a Gran Canaria en un destino donde la Navidad no es solo el 24, sino una serie de experiencias que puedes disfrutar desde principios de diciembre hasta bien entrado el mes de enero.

Por qué este destino es especial para tu Nochebuena

Gran Canaria destaca por ofrecer una combinación de buena climatología, rica cultura local y festividades con carácter propio que se alejan del típico frío invernal de muchos destinos europeos. Su posición subtropical hace que incluso en diciembre las temperaturas permitan planes al aire libre, como paseos por la playa, visitas a mercados o conciertos nocturnos sin abrigos pesados.

Predicción del tiempo para la Nochebuena en Canarias. / Aemet

Los mercados navideños, el Belén de Arena, la oferta musical y las cenas con productos locales convierten a esta isla en un lugar ideal tanto para familias como para viajeros en pareja o grupos de amigos que quieren vivir una Nochebuena diferente, sin renunciar a tradiciones ni a experiencias memorables.

Si planeas tu viaje con antelación (especialmente la cena y los conciertos), Gran Canaria puede convertirse en uno de esos recuerdos de Navidad que contarás año tras año.