La Policía Local de Ingenio detiene a dos hermanos por un vehículo robado en el aeropuerto de Gran Canaria

La Policía Local de Ingenio ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo de vehículo, tras localizar un coche sustraído días antes en el Aeropuerto de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo propietario se encontraba de viaje en Barcelona. La actuación se produjo durante la madrugada del 23 de diciembre, en el núcleo costero de El Burrero, tras un dispositivo de vigilancia activado por la Jefatura del cuerpo policial.

Según la información facilitada, la Jefatura de la Policía Local tuvo conocimiento de la sustracción de un vehículo el pasado 21 de diciembre en el aeropuerto grancanario. A partir de ese momento, se trasladaron a las patrullas las características del coche, con el objetivo de que pudiera ser identificado si circulaba por el municipio.

Localización del coche en El Burrero

Durante una patrulla nocturna, alrededor de las 2:00 horas, los agentes detectaron un vehículo todoterreno (4x4) que coincidía con la descripción facilitada previamente. El coche circulaba por varias calles de El Burrero, lo que motivó un seguimiento discreto para comprobar su comportamiento.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes intentaron abandonar la zona, una maniobra que fue interceptada por los agentes, quienes procedieron a detener el vehículo. En su interior viajaban dos personas.

Identificación y detención de los ocupantes

Una vez interceptado el coche, los agentes solicitaron la documentación a los ocupantes, quienes manifestaron no portar identificación. Tras realizar las comprobaciones oportunas por medios policiales, se constató que se trataba de dos hermanos, residentes en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, ambos con antecedentes penales.

Durante la inspección del vehículo, los agentes observaron que el sistema de arranque estaba forzado, confirmando que se trataba del coche denunciado como sustraído. El propietario del vehículo se encontraba en ese momento fuera de la isla, en Barcelona, por motivos de viaje.

Ante estos hechos, se procedió a la detención de ambos individuos, identificados con las iniciales M.A.H.R. y J.A.H.R., así como a la instrucción de las diligencias correspondientes.

Investigación abierta por otros posibles robos

Durante la intervención, la Policía Local también inspeccionó un terreno amplio de tierra en la zona, donde se localizaron varios vehículos en estado de desguace y con indicios compatibles con posibles sustracciones.

Estos hechos han dado lugar a una investigación en curso para determinar si los vehículos hallados guardan relación con la detención de los dos sospechosos.