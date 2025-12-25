Emigración y tradición en el belén viviente

Los pueblos de Veneguera, en Mogán, y Casa Pastores, en Santa Lucía de Tirajana, celebraron anoche sendas representaciones de su Belén Viviente, dos puestas en escena que cabalgaron entre los oficios tradicionales isleños del nacimiento de Jesús moganero y la memoria de la emigración canaria hacia Cuba del santaluceño. En conjunto, más de 350 personas formaron parte de unas representaciones que llevan meses de preparación entre la costura de la vestimenta, el guion y los ensayos.

Familias de toda la isla y turistas se acercaron a Veneguera para disfrutar del día de Navidad, que arrancó a las 17:30 horas con la misa de Navidad. La iglesia se llenó de fieles pero también de niños ataviados con la vestimenta tradicional canaria, que acompañaban a los principales protagonistas del belén. María y José fueron representados por los vecinos Fayna Saavedra y Kevin García, mientras que el niño Jesús fue la bebé de seis meses India Cruz.

Al finalizar la liturgia, un grupo de danza folclórica de las escuelas artísticas de Mogán y vecinos dedicaron en la plaza anexa el baile de 'La Cunita' a María, José y el Niño Jesús, siempre custodiados por un lindo burrito. Después, los muy canarios Melchor, Gaspar y Baltasar les entregaron sus ofrendas, para partir toda la comitiva hacia La Cardonera al son de música y baile tradicional. Allí ocuparon su espacio en el portal y dio comienzo la representación de las más de cuarenta escenas protagonizadas por vecinos de Veneguera y el casco de Mogán. Fue la 38 edición.

38º Belén Viviente de Veneguera / Javi Navarro

Organizado por el Colectivo Belén Viviente de Veneguera, se escenificaron oficios tradicionales como el de carpintero, herrero o lavandera y elaboración de gofio.

Por su parte, en Casa Pastores se representó el belén en dos pases con la participación de casi 200 vecinos. Este año, además del tradicional nacimiento de Jesús, la escena estuvo dedicada a la emigración canaria a Cuba.

El actor más joven fue el bebé de tres meses Elian Torres y las actrices más longevas fueron dos hilanderas, María Cubas Montesdeoca, de 92 años, y Candelaria Pérez del Toro, de 93 años.

Organizado por la Coordinadora del Belén Viviente, los participantes iniciaron sus reuniones desde septiembre para comenzar a escribir el guion y coser el vestuario y ya en noviembre arrancaron los ensayos. Este belén se celebra desde hace cuatro décadas.