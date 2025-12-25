Gran Canaria acumula 15 días de lluvias y siguen hasta fin de año

Gran Canaria acumula ya 15 días de lluvias, con los municipios del centro y norte de la isla como los mas beneficiados, desde que el pasado 12 de diciembre la borrasca Emilia hiciera acto de presencia en el cielo isleño. Hoy se cumplen dos semanas desde que se iniciaran aquellas lluvias y desde entonces las precipitaciones han sido continuadas en un episodio prolongado y poco habitual en la isla que seguirá al menos hasta final de año con lluvias ligeras y moderadas en punto de la cumbre y medianías del norte. De hecho, ayer Valleseco registró 22 litros por metro cuadrado.

Para la jornada de hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica intervalos nubosos localmente más compactos y con precipitaciones ocasionales y en general débiles en el norte de Gran Canaria, mientras que en el resto se espera que predominen los cielos pocos nubosos, aunque no se descartan precipitaciones aisladas durante las horas centrales del día.

Ismael Cabrera García

En cuanto a las temperaturas, las máximas registrarán hoy los 20 grados en puntos de los municipios de Telde, Santa Lucía de TirajanaMogánLa Aldea de San Nicolás y Agaete durante las horas centrales del día, cuando en Tejeda llegarán a máximas de 12 grados y de 14 en la localidad de la Vega de San Mateo. El termómetro caerá entrada la noche a mínimas de cuatro grados en la Cruz de Tejeda, seis en San Mateo y ocho grados en el municipio de Teror y en la caldera de Las Tirajanas. La misma situación se dará mañana.

En las islas de Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet pronostica un predominio de los intervalos nubosos, acompañados de precipitaciones ocasionales en general débiles y dispersas, mientras que para mañana no se descartan en estas islas rachas de viento ocasionalmente muy fuerte.

Las lluvias seguirán después de que el pluviómetro anotase ayer 22 litros por metro cuadrado en Valleseco, otros 18 litros en la Cruz de Tejeda y 17,2 en el municipio de Teror en una jornada en la que lució el sol en la zona sur de la isla, donde la imagen fue de playas con una notable afluencia de personas.