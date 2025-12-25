Navidad a seis grados en la Cumbre

Una visita a la Cumbre el día de Navidad después del previsible emboste de la cena de Nochebuena siempre es un buen plan. Si el día sale bueno, son muchas las personas que se animan a alargar la celebración en el monte con amistades o con familiares con los que la noche anterior compartieron mesa y mantel, aunque hubiera alguna baja de última hora.

La lluvia y el frío que había en zonas como Los Llanos de la Pez, donde el termómetro iba de los 9 a los 6 grados, junto a la lluvia y un sol que jugaba a aparecer y desaparecer por momentos, hizo que la Cumbre solo se llenara de personas valientes dispuestas a que nada les fastidiara el plan. Como dato del frío reinante durante la mañana, la zona de autocaravanas del Corral de los Juncos estaba completamente vacía. El aguacero también hizo desaparecer de las carreteras muchas motocicletas, que, por lo general, tienen este trayecto entre sus preferidos.

Cualquier ruta hacia la Cumbre desde diferentes vías de la Isla continúa siendo un espectáculo por el verdor que ha regalado el agua como el mejor regalo navideño para el sector primario y para la gente que le gusta el campo. Las lluvias, que aún persisten por la zona norte, continúan regalando pequeños saltos de aguas o chorros que regalan la vista.

En los Llanos de la Pez, a nueve grados y bajando, y con lluvia, luchaban contra el viento y una gran lona para tener refugio Catalina, Bia, Obed, Daiana, Fefi, May, Agustín, Zacha y Denissa. Hasta la perra Kira que los acompañaba tenía abrigo y chubasquero.

La noche anterior habían cenado juntos en Vecindario y como se encontraron este año en la isla llegados desde los distintos países en los que residen, decidieron alargar un poco más la celebración navideña. «Queríamos disfrutar de un día de Navidad diferente. A lo extremo, en este caso, y en la naturaleza». Después de una noche con solomillo a la pimienta, costillar, papas arrugadas con mojo y alioli, quesos, ayer continuaban el menú con pinchitos, muslos de pollo y pancetas, si podían colocar la lona y encender el fuego. «Aunque lo importante es pasar el tiempo juntos porque luego cada uno tiene su vida ocupada y la Navidad es un buen momento para juntarnos y pasarlo bien», señalan.

Demanda de platos de cuchara

También tuvieron el mismo plan Bidal, Sara, Anastasia, Robert, Daniel y Vania. El grupo previsor solo llevaba un picoteo, sin necesidad de hacer fuego para comer. Cada uno cenó la noche anterior en su casa y ayer era el momento de compartir en amistad. Aunque el frío era intenso, seis grados, coincidían en que esperaban peor tiempo. Aun así el plan de disfrutar de la Cumbre se mantuvo.

En la ruta que va entre San Mateo y Tejeda sale al paso el Bar Restaurante Perera. Abrió a las 9.00 el día de Navidad y desde ese momento el personal estaba despachando cafés calientes y algunos enyesques, mientras en los fogones de la cocina preparaban ya platos calientes de cuchara como potaje, garbanzada o fabada, que los comensales acompañan con un buen gofio escaldado, queso picón o aceitunas del país.

Su dueño, Sito Perera, aseguraba que suele pasar bastante gente ese día por el local. Muchos de ellos son personas que han venido a disfrutar de las vacaciones navideñas en las casas rurales que hay en la zona. A este día de Navidad se le suma la afluencia de personas que suben o bajan a ver la iluminación que ha instalado Ferrero Rocher en Tejeda. «Eso ha sido una mina y una locura», explicaba el restaurador, que añadía que ahora las colas de coches bajando son a diario. Aún así, considera que es algo muy positivo, no solo para Tejeda, sino también para los negocios de los alrededores.

Dioni y Miguel son tejedenses. Dicen que este nuevo reclamo es «una maravilla y un regalo». Contra las críticas que recibe la afluencia de personas por la nueva iluminación, que también las hay, aseguraban que «el problema es que hay gente que tiene casa aquí, pero ni viven ni trabajan en Tejeda, y quieren el pueblo para ellos». La pareja señalaba que «hace 15 años Tejeda estaba muerta, se tenía que ir todo el mundo de aquí, no había negocios ni había nada, y esto le ha dado mucha vida al pueblo». «Otros municipios quisieran tener lo que tenemos ahora aquí y que viniera el turismo como viene ahora Tejeda», añaden.

Lluvia serena

A este ‘regalo’, se le suma la lluvia, que no ha parado desde el paso de la última borrasca, Emilia. Graciliano opinaba que todo lo que viniera para el pueblo «está bien» y que el agua que caía y sigue cayendo «no la veíamos desde hace seis o siete años, además está cayendo serenita y se queda en la tierra». Ismael, en la misma línea, también opinaba que este alumbrado «es bueno para el pueblo», y adelantaba que una vez que se acabe la Navidad, las fiestas del Almendro en Flor volverán a atraer a la gente en febrero.

Lorena y Carla, de la Dulcería Nublo, también estaban activas desde primera hora de la mañana atendiendo a locales y visitantes. Confirman que la afluencia de público ha traído también más trabajo. «Cuando cae la noche y se enciende el pueblo, esto es una locura, y la pena es no se queda todo el mundo atendido porque hay locales que cierran en lugar de aprovechar el momento», aseguraban. Como jóvenes del lugar también aprovechaban para demandar mejores condiciones e incentivos para los jóvenes de la zona cumbrera. «A los negocios les cuesta encontrar personal. Estamos en un pueblo pequeño que está teniendo mucha promoción y mientras hay casas vacías, mientras que en pueblos de la Península atraen a la juventud que quiere trabajar con alicientes para que no se vayan».

Francisco salió de la misma dulcería con una cesta de productos para la comida familiar. Llegó, disfrutó el desayuno y del frío de la mañana y opinó que «todo lo que sea publicidad para el pueblo también beneficia a la isla», además de destacar que las lluvias han dejado un paisaje precioso en la Cumbre.

El Parador de Tejeda también presumía de estar completo estos días. Aunque la lluvia y la niebla han quitado la visión de las maravillosas puestas de sol, el lugar nunca pierde su magia.