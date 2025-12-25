¿Qué hacer el fin de semana? Campanada infantil en Playa del Inglés y festival del potaje en San Mateo

Los municipios de Gran Canaria celebran el último fin de semana del año con decenas de actividades que van desde un evento de 10 horas de música en vivo en Guía, hasta el primer festival del potaje en la Vega de San Mateo, pasando por la actuación de Olga Cerpa y Mestisay en Ingenio con su propuesta ‘Vereda Tropical’, que representará de la mano de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Villa de Ingenio.

Playa del Inglés acoge el domingo, junto al Anexo II, una nueva edición de las campanadas infantiles de fin de año, conocidas como KidsMas. El evento se desarrollará de 11:00 a 17:00 horas y convertirá la costa de Maspalomas en un espacio dedicado exclusivamente a la infancia con animación infantil, hinchables, talleres creativos, zonas de juegos y actividades familiares. Además, destaca el espectáculo musical ‘Rudolf, un sueño por Navidad’ y la actuación del grupo K-Pop como cierre del evento. Por otro lado, el pabellón municipal de El Tablero y el auditorio del Parque Urbano del Sur acogen mañana y pasado la II Urbana Fest Canarias, un encuentro de artes escénicas con formato de certamen internacional de bailes modernos para todas las disciplinas y edades. El evento tendrá zona de graffiti, espacio para podcasts en directo, conferencias, talleres y música en vivo.

Ingenio

El Teatro Federico García Lorca acoge hoy a las 21.00 horas el espectáculo ‘Vereda Tropical’ de Olga Cerpa y Mestisay con la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Villa de Ingenio. El evento, gratuito hasta completar aforo, repasa el cancionero latino de los años 40 y 50. Por otro lado, el Festival ‘Ingeniarte’ comienza hoy a partir de las 17:00 horas con un mercado artesanal en la puerta del Ayuntamiento, al igual que un encuentro de ganchillo y calado. Entre las 18:00 y las 19:00 horas se celebra Candlelight, un concierto a la luz de las velas que dará paso a un pasacalles navideño. Mañana la jornada será 10:00 a 14:00 horas, con el mercado y con una actividad de cerámica a cargo del artesano Paco Sánchez, así como de una muestra dedicada a la cochinilla. Las familias contarán con una ludoteca infantil, prevista de 11:00 a 13:00 horas en el parque de lectura Francisco Tarajano, y de 13.00 a 14.30 horas actuación de Los del Son.

Duendadas XII-¡IA es Navidad!’ / Ayuntamiento de Gáldar

El Centro Cultural Guaires acoge hoy a las 18.00 horas, mañana a las 18.00 y 20.00 horas y el domingo a las 19.00 horas el espectáculo ‘Duendadas XII-¡IA es Navidad!’, show que narra las aventuras de los entrañables duendes que cada año divierten con sus sorprendentes historias a toda la familia. Además, continúa en las principales calles del casco de Gáldar la Semana de las Flores con múltiples flores y plantas cuidadosamente dispuestas e innovadores elementos decorativos que fusionan arte, diseño floral y reutilización creativa.

‘Recréate en Guía’ / Ayuntamiento de Santa María de Guía

Guía

La Plaza Grande acogerá mañana una nueva edición del programa ‘Recréate en Guía’, un evento que contará con las actuaciones de Armonía Show, el grupo Aseres y Kilian Viera, a los que se suman Pedro Afonso, Star Music, Toni Bob y Pronova DJ. La jornada arranca a las 17:00 horas y se prolongará hasta las 03:00 de la madrugada, ofreciendo diez horas de música y animación en el centro de la ciudad. Por otro lado, el Teatro Hespéridesa acoge el domingo a las 18:00 horas el espectáculo ‘Chincheta, 35 años más canario que el plátano’, una propuesta teatral divertida y emotiva para todas las edades. Además, el mercado de Guía celebra el domingo a las 12.00 horas las precampanadas de fin de año, una cita que contará con la animación musical del cantante guiense Juan Pablo.

Primera edición del Potaje Fest / Ayuntamiento de San Mateo.

San Mateo

La Vega de San Mateo celebra mañana la primera edición del Potaje Fest, una jornada dedicada a la gastronomía tradicional y al producto local en el entorno del Mercado Agrícola. A lo largo de la mañana habrá cata maridaje de vinos y quesos de San Mateo, demostraciones de cocina con platos como el cochino negro, el potaje de jaramagos y el puchero canario, además de la actuación musical de la Parranda La Arrancadilla y una gran degustación final de puchero.

La Casa-Museo Tomás Morales de Moya celebra hoy y mañana de 10.00 a 13.00 horas el taller didáctico ‘La Navidad de los poetas’, un encuentro dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años que apuesta por que los participantes tomen un primer contacto con los textos modernistas navideños y, posteriormente, realicen una manualidad que podrán llevarse a casa. El taller se centra en los textos modernistas de Saulo Torón, Alonso Quesada y Tomás Morales.

La Casa de la Cultura acoge mañana a las 12.00 horas la obra de teatro familiar ‘Las Exploradoras’, una divertida propuesta teatral para pequeños y mayores.

Ranchos de Ánimas de La Aldea de San Nicolás, en Teror / Ayuntamiento de Teror.

La basílica del Pino acoge hoy a las 20:00 horas un acto oficial por el reconocimiento de Bien de Interés Cultural de los Ranchos de Ánimas de La Aldea de San Nicolás, Valsequillo y Arbejales-Teror, obtenido este 2025. El evento, abierto a todos los públicos, tendrá lugar con la presencia de los tres Ranchos de Ánimas de Gran Canaria y realizará un homenaje a uno de los rancheros de Teror fallecido el pasado mes de marzo, José Rivero Viera. Más conocido por José ‘El Cubano’.

El auditorio de Valleseco acoge hoy a las 20.00 horas el concierto de Navidad con la Parranda Los Paperos.Las entradas están a la venta en tureservaonline.es y en la taquilla del auditorio.

El Teatro Víctor Jara recibe al Septeto Santiaguero / La Provincia

El teatro Víctor Jara recibe hoy a las 20:30 horas al grupo cubano Septeto Santiaguero, dentro de su gira ‘Y Sigo Pa’lante Tour’. Las entradas cuestan 30 euros. Mañana, el mismo recinto acoge el tradicional espectáculo de fin de año de Bejeque a las 20:00 horas, esta vez bajo el título ‘Noches de verbena’. Las entradas tienen un precio de 10 euros. Dentro del programa específico de Navidad, en la plaza de Los Algodoneros, la orquesta Trikitrá ofrece hoy el concierto ‘A cantar la Navidad, a las 18.30 horas. Mañana, en la zona peatonal de la Avenida de Canarias, fiesta infantil a partir de las 17.00 horas. También habrá actividades navideñas mañana en Santa Lucía Casco a las 17:00 horas.

El teatro Juan Ramón Jiménez acoge el espectáculo infantil ‘Pulgarcita, regreso a la charca’ / La Provincia

El teatro Juan Ramón Jiménez acoge hoy a las 12.30 horas el espectáculo infantil ‘Pulgarcita, regreso a la charca’. Las entradas tienen un precio de 8 euros. Mañana, a la misma hora y en el mismo escenario, show ‘El zapatero real’. Mientras, la plaza de San Gregorio ofrece hoy, mañana y el domingo cine de Navidad a las 19.00 horas. El domingo, concierto ‘Swingstar con Alma’, en el teatro municipal. Entrada a 15 euros.

Mogán acoge la muestra itinerante de jóvenes talentos de Gran Canaria / Ayuntamiento de Mogán

La sala de exposiciones del casco histórico, ubicada frente al Ayuntamiento de Mogán, alberga hasta el próximo 8 de enero una exposición itinerante que reúne las obras de jóvenes artistas ganadores del concurso de talentos impulsado por la Consejería de de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria. La exposición, que recoge trabajos de distintas disciplinas artísticas como escultura, pintura, fotografía y cómic, puede visitarse de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:30 horas. La entrada es gratuita.