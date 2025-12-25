Aceras más anchas y nuevo mobiliario urbano: Así será el proyecto para la calle Poeta Pablo Neruda de Telde

La calle Poeta Pablo Neruda de Telde, una de las principales vías de la ciudad y donde se localizan servicios como el teatro Juan Ramón Jiménez o el mercado municipal, que continúa en obras, contará con grandes aceras que ocuparán hasta el 75% de la superficie actual tras una renovación integral. Telde contempla su peatonalización parcial.

Actualmente, esta vía en el centro de la ciudad soporta el paso de 10.000 vehículos al día. El proyecto será aprobado próximamente en Junta de Gobierno Local, tras contar ya con los informes técnicos favorables. A partir de ese momento se iniciará el proceso de licitación de las obras, que tendrán una duración estimada de seis meses desde su comienzo, que está previsto entre 2026 y 2027.

Este nuevo proyecto incluye la ampliación de aceras en la calle Sabandeños y la dotación de aceras en la calle Ocho de Marzo, reforzando la continuidad peatonal del entorno. También se reorganizarán los espacios destinados al transporte público, taxis y estacionamiento, buscando un equilibrio entre las necesidades de residentes y usuarios.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Telde «avanza en la consolidación de San Gregorio como un espacio urbano moderno, seguro y pensado para las personas», explica el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, que apunta que esta actuación en el centro de la ciudad «no se limita a una intervención de carácter técnico».

Revitalizar un espacio urbano estratégico

La propuesta técnica contempla la demolición y reposición de pavimentos en aceras y calzada con soluciones de adoquines y bordillos de alta durabilidad, la ampliación y homogeneización de las aceras, la renovación del alumbrado público mediante tecnología LED, la restitución de las redes de riego y servicios urbanos, y la incorporación de mobiliario urbano funcional y accesible, como bancos, papeleras, bolardos y alcorques. El proyecto, con un presupuesto de 1.457.938,95 euros, cuenta con financiación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, correspondiente a la anualidad de 2026.

Sánchez reitera que la intervención tiene como objetivo principal revitalizar este espacio urbano estratégico. «La calle Poeta Pablo Neruda constituye uno de los ejes vertebradores del tejido económico y social de San Gregorio, donde se concentran espacios residenciales, comerciales y dotacionales clave, como el entorno del mercado municipal y el teatro Juan Ramón Jiménez. Sin embargo, el paso del tiempo, la falta de un criterio homogéneo y el uso intensivo de la vía, junto a la escasa conservación, han provocado un progresivo deterioro del pavimento, del mobiliario urbano y de las redes de servicio, afectando a la calidad urbana, la seguridad vial y la accesibilidad peatonal. Por ello, su rehabilitación resulta imprescindible», explica.

El proyecto se fundamenta en la premisa de que la calle debe ser, ante todo, un espacio para las personas. Bajo esta filosofía, el viario se reorganiza en torno a criterios de accesibilidad universal, movilidad sostenible, seguridad vial, eficiencia energética y calidad ambiental. La actuación se estructura en varios ejes: la renovación integral del espacio urbano, la mejora de la accesibilidad y la seguridad vial, la modernización de infraestructuras y servicios, la sostenibilidad y eficiencia energética y la revitalización urbana de San Gregorio.