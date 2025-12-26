Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror

El municipio de Teror suma un nuevo establecimiento gastronómico con la apertura de la focaccería Molto Jilorio, ubicada en la calle Nueva, número 12. La inauguración se produce pocas semanas después de que el proyecto fuera reconocido en el certamen Saborea Teror el pasado mes de noviembre, donde obtuvo el segundo Premio al Mejor Sabor gracias a una propuesta que fusiona tradición canaria e inspiración italiana.

El galardón fue concedido en la edición celebrada el pasado mes de noviembre dentro del evento Saborea Teror, una iniciativa destinada a promocionar la gastronomía local y dinamizar la actividad comercial del municipio. La propuesta premiada de Molto Jilorio fue una focaccia de cochino negro, elaborada con un producto emblemático de Canarias y presentada en un formato innovador que destacó por su personalidad y equilibrio de sabores.

El gastronómico estuvo organizado por la Asociación de Empresarios de Teror (ASETEROR) y el Ayuntamiento de Teror, a través del Área de Comercio, con la colaboración del Gobierno de Canarias, mediante la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Su objetivo es poner en valor la cocina local, fomentar el consumo en comercios del municipio y atraer visitantes interesados en el turismo gastronómico.

Una nueva propuesta gastronómica en el casco de Teror

Con la apertura de su local, Molto Jilorio apuesta por una oferta centrada en desayunos y brunch, comidas y cenas con especial protagonismo de las focaccias artesanas, "crujientes por fuera y sueves por dentro". La carta incluye tanto recetas tradicionales de inspiración italiana como opciones que incorporan sabores locales, entre ellas la denominada Focaccia La Terorina, pensada como un guiño a la identidad del municipio. El chorizo de Teror goza de amplia fama y es uno de los ingredientes de las foccacias de Molto Jilorio, entre otros productos de kilómetro cero.

La propuesta se completa con una selección de cafés calientes, orientada a quienes buscan una opción sencilla para comenzar el día o disfrutar de una pausa a media mañana en un entorno céntrico y accesible.

Impulso al comercio y al turismo gastronómico

Iniciativas como Saborea Teror y la apertura de nuevos negocios, como Molto Jilorio, contribuyen a reforzar el tejido empresarial local y a diversificar la oferta gastronómica del municipio. Este tipo de proyectos se enmarcan en las estrategias de apoyo al pequeño comercio y a la restauración, sectores clave para la economía local y el empleo.

Desde la organización del certamen se destacó que estas acciones también ayudan a promover productos de kilómetro cero, la creatividad culinaria y la participación ciudadana, elementos cada vez más valorados por residentes y visitantes.

Un proyecto que inicia su andadura

Los responsables del establecimiento han señalado que el proyecto nace "con ilusión y dedicación", y han valorado de forma positiva la acogida recibida durante la jornada de apertura, en la que el local registró una notable afluencia de público.

Con esta inauguración, Molto Jilorio inicia su recorrido en Teror, sumándose a la oferta gastronómica del municipio y al conjunto de iniciativas que buscan posicionar la cocina local como un atractivo cultural y turístico. Por ahora, abre todos los días, menos los martes y miércoles.