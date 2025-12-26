Armando Travieso, director de red de Revolut: «En Canarias cuesta mucho crecer de forma profesional»

¿Por qué decidió emigrar a Australia para comenzar una nueva vida laboral?

Me fui a Australia sin una oferta laboral porque quería aprender y practicar idiomas. En un principio mi intención era vivir en el país seis meses, pero finalmente me gustó tanto la experiencia que me quedé cuatro años y regresé a Gran Canaria cuando comenzó la crisis del Covid-19.

¿Agradece el haberse ido?

Sí, agradezco el haberme ido al cien por cien, y volvería a repetir esta experiencia tan enriquecedora muchas veces más.

¿Qué tiene Australia que echase de menos en Gran Canaria?

Australia tiene el idioma que era el principal motivo por el que fui, pero también tiene una economía que permite a cualquier persona costear una vida allí de una forma relativamente fácil. Además tiene buen clima y los habitantes del país son muy amables y simpáticos.

Ahora al contrario. ¿Qué tiene la isla que le faltase en Australia?

La isla tiene absolutamente de todo menos el potencial de que los talentos puedan crecer profesionalmente aquí, ya que es algo que cuesta bastante. Este es el único fallo que le veo a Gran Canaria en ese sentido.

¿Qué cree que sería necesario modificar para que los talentos apostasen por quedarse aquí?

Primero sería necesario incentivar más el emprendimiento además de adecuar los sueldos al coste de vida de Canarias, que no es el mismo que hace años atrás. Sin embargo, la limitación geográfica que todos creen que tiene la isla no es para tanto.

¿Tiene pensado volver en un futuro a trabajar al extranjero?

De momento no. Mi objetivo siempre ha sido vivir aquí y trabajando en remoto puedo hacerlo.