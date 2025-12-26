Mogán Lanza un plan de asfaltado en las zonas turísticas

El Ayuntamiento de Mogán llevará a cabo a partir del mes de enero el asfaltado de varias calles de las zonas turísticas de Puerto Rico, Amadores, Taurito y Playa de Mogán. Para esta actuación destina 424.500 euros procedentes de una subvención de Turismo de Gran Canaria.

Los trabajos se han adjudicado a la U.T.E Asfaltos Mogán, integrada por las empresas Asfaltos Tivoli, S.L.U y Hnos. García Álamo, S.L.U, e incluyen la repavimentación, que se realizará siempre en horario nocturno, la señalización viaria tanto horizontal como vertical y, en algunos casos, mejoras en la geometría viaria y los sistemas de drenaje.

En concreto se actuará en la avenida La Cornisa, a la altura del apartahotel Altamar, en Amadores, donde además del asfaltado se llevará a cabo la corrección del vial mediante su ensanche. Esto permitirá el giro de las guaguas y otros vehículos de gran tonelaje sin maniobras previas.

También se llevará a cabo en Puerto Rico el asfaltado de un tramo de la calle Timanfaya y la calle La Palma en toda su extensión. De igual forma se renovará toda la pavimentación de la avenida Madrid, que da acceso a la urbanización de Motor Grande.

En Taurito se realizará el asfaltado íntegro de dos de sus vías principales, las calles Alhambra y Alcazaba. En la primera, además, se ejecutará un imbornal para mejorar la evacuación de las aguas pluviales. Por último, en Playa de Mogán se asfaltará toda la calle La Maleza en sentido este, renovando también la señalización.

El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, ha señalado que los trabajos de asfaltado arrancarán en Playa de Mogán el 11 de enero, continúan el 12 en Taurito y seguidamente en Amadores y Puerto Rico. “Conforme se acerquen las fechas iremos informando a la ciudadanía de los posibles cortes y desvíos, y el horario de estos” ha asegurado.

Esta intervención complementa a otras que se materializarán en 2026, como las adjudicadas obras de reasfaltado de la avenida de la Constitución y aledañas, en el casco histórico, donde ya se están realizando trabajos de urbanización con la renovación de las infraestructuras de suministro.

Del mismo modo, las contempladas en el programa de rehabilitación residencial –ERRP Mogán casco, Veneguera, Barranquillo Andrés y Soria–, que serán las calles Damián González, en Veneguera, así como las calles Antonio Álamo Mejías y Antonio Mejías Navarro, en Barranquillo Andrés. También, ha apuntado, se suma otro proyecto de asfaltado en varias calles de Arguineguín para el que se ha solicitado subvención, pendiente aún de resolución.