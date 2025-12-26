Olga Cerpa y Mestisay celebran diez años dando la bienvenida al Año Nuevo en las dunas de Maspalomas

El mirador de las dunas de Maspalomas acoge este jueves, 1 de enero, desde las 18:30 horas el ya tradicional concierto de Año Nuevo de Olga Cerpa y Mestisay. Para celebrar el décimo aniversario de una cita clásica de las navidades de Gran Canaria, el saxofonista y flautista Jorge Pardo se unirá a la actuación. El pianista Alejandro Monroy, que también se sumaba al cartel, causa baja a última hora por enfermedad.

«Es un concierto que procuramos que sea diferente; ya que es un día especial, que lo sea también la actuación», señala Olga Cerpa. «En un marco tan bonito como el mirador y en un día poco cargado de planes, este a las 18:30 es perfecto, viene gente de toda la isla», detalla la cantante.

El programa de este año, además de incluir los grandes éxitos del grupo canario, sumará cuatro canciones inéditas que se incluyen en el nuevo disco que preparan para la primavera de 2026 bajo el título 'La Costa de los cantares'. El nuevo trabajo discográfico es una autoproducción que han grabado entre Lisboa y Canarias y en el que han participado prestigiosos instrumentistas y cantantes africanos. «Siempre te dan ganas de hacer cosas nuevas, pero es que encima estamos tan privados con el disco que tenemos unas ganas de tocarlo que te mueres», apunta la voz de Mestisay.

Jorge Pardo se suma al evento

Como novedad, el saxofonista y flautista Jorge Pardo se unirá al grupo y tocará algunos temas instrumentales propios. Pardo ha sido galardonado con el premio al Mejor Músico de Jazz Europeo, Premio Nacional de Músicas Actuales y Grammy Awards por el Álbum 'Antidote' con Chick Corea. El músico madrileño, de 69 años, ha compartido escenario y discos con artistas de la talla de Paco de Lucía y Camarón.

El músico Jorge Pardo. / LP/DLP

Por otro lado, en este concierto especial también estará presente la banda habitual bajo la dirección artística de Manuel González y de Hirahi Afonso en la dirección musical. Los músicos son el propio Hirahi en el timple, los percusionistas Jonnhy Olivares, Antonio Montesdeoca y Totó Noriega, el bajista Jaime del Pino y Juan Carlos León 'Mosco' en los vientos y madera. En esta ocasión contarán también con la colaboración en el piano de majorero Domingo Saavedra y en el tres del cubano Arjady López.