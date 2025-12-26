Controlado un incendio en un pozo abandonado cerca de la piscina municipal de Vecindario
La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran; el acceso ha sido señalizado para prevenir nuevos riesgos
Un incendio registrado en el interior de un cuarto de pozo abandonado en la zona de Vecindario, en las inmediaciones de la piscina municipal, movilizó a los servicios de emergencia del municipio.
El fuego, cuyas causas se investigan, fue sofocado rápidamente gracias a la intervención de Bomberos del parque de Arinaga, que trabajaron en coordinación con agentes de la Policía Local de Santa Lucía y la Guardia Civil.
Prevención y señalización del área afectada
Una vez extinguidas las llamas, los efectivos procedieron a señalizar el acceso al pozo afectado para evitar que personas puedan acercarse a la zona y prevenir posibles accidentes, dado el carácter abandonado de la estructura.
No se han registrado daños personales ni afectación a viviendas o instalaciones cercanas, y se ha descartado riesgo de propagación a otras áreas urbanas.
- Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
- Dos vecinos de Vecindario convierten las fachadas de sus casas en un parque de atracciones navideño
- La Aemet avisa de lluvias persistentes y rachas fuertes de viento en Gran Canaria este lunes
- La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima
- La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
- Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas
- Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural
- Las lluvias dejan a Gran Canaria bonita: 'Con esto escapamos el año