Controlado un incendio en un pozo abandonado cerca de la piscina municipal de Vecindario

La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagaran; el acceso ha sido señalizado para prevenir nuevos riesgos

Incendio registrado en el interior de un cuarto de pozo

Incendio registrado en el interior de un cuarto de pozo

Las Palmas de Gran Canaria

Un incendio registrado en el interior de un cuarto de pozo abandonado en la zona de Vecindario, en las inmediaciones de la piscina municipal, movilizó a los servicios de emergencia del municipio.

El fuego, cuyas causas se investigan, fue sofocado rápidamente gracias a la intervención de Bomberos del parque de Arinaga, que trabajaron en coordinación con agentes de la Policía Local de Santa Lucía y la Guardia Civil.

Incendio cuarto de pozo abandonado en zona Vecindario

Incendio cuarto de pozo abandonado en zona Vecindario

Incendio cuarto de pozo abandonado en zona Vecindario / LP/DLP

Prevención y señalización del área afectada

Una vez extinguidas las llamas, los efectivos procedieron a señalizar el acceso al pozo afectado para evitar que personas puedan acercarse a la zona y prevenir posibles accidentes, dado el carácter abandonado de la estructura.

No se han registrado daños personales ni afectación a viviendas o instalaciones cercanas, y se ha descartado riesgo de propagación a otras áreas urbanas.

