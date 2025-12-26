Detenido en Agüimes por un robo con fuerza en una finca y llevarse material valorado en más de 1.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en una propiedad privada del municipio de Agüimes, en Gran Canaria. La actuación ha sido posible gracias a una investigación desarrollada por el Puesto Principal de Agüimes, en colaboración con distintas unidades del cuerpo, y al papel determinante de la colaboración ciudadana.

Los hechos se produjeron en una finca de titularidad privada, a la que el ahora detenido accedió tras fracturar de forma intencionada parte del vallado perimetral, situado en las inmediaciones de la puerta de entrada. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el objetivo era facilitar tanto el acceso al interior del recinto como la posterior salida con el material sustraído.

El incidente se inició cuando un testigo presencial observó a un individuo dentro de la finca realizando maniobras para desmontar el vallado metálico. La rápida reacción de esta persona permitió alertar de inmediato de la situación y obtener imágenes de vídeo en las que se apreciaba con claridad al sospechoso en plena actividad.

Clave la colaboración ciudadana

Tras recibir el aviso, el propietario del terreno, acompañado por varios familiares, se desplazó rápidamente hasta la finca. Una vez en el lugar, pudieron visualizar al presunto autor mientras transportaba al hombro un tramo del vallado que acababa de arrancar de la estructura perimetral.

Esta actuación temprana resultó fundamental para aportar información precisa a los agentes, tanto sobre el desarrollo de los hechos como sobre la descripción del sospechoso, lo que facilitó el avance de la investigación.

Investigación policial y detención

La investigación fue llevada a cabo de manera conjunta por la patrulla de Seguridad Ciudadana y el Área de Investigación del Puesto Principal de Agüimes. Durante la inspección ocular realizada en la finca, los agentes constataron que el vallado había sido fracturado de forma deliberada, confirmando la existencia de indicios claros de un delito de robo con fuerza en las cosas.

Con las pruebas recopiladas, entre ellas los testimonios y el material audiovisual aportado, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor, procediendo posteriormente a su detención.

Daños materiales

Los daños ocasionados y el valor del material sustraído superan los 1.000 euros, una cifra que refleja el impacto económico que este tipo de delitos tiene sobre los propietarios, especialmente en zonas rurales o fincas alejadas de los núcleos urbanos.

Desde la Guardia Civil se recuerda que estas conductas no solo provocan perjuicios materiales, sino que también afectan a la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Además, el acceso no autorizado a propiedades privadas y la manipulación de infraestructuras pueden generar situaciones de riesgo, tanto para los autores como para terceras personas.

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Telde, que se encargará de continuar con el procedimiento judicial correspondiente.