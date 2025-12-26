'Duendadas XII – ¡IA es Navidad!' llena de magia el Centro Cultural de Gáldar en su estreno

El Centro Cultural Guaires acogió este viernes el estreno de “Duendadas XII – ¡IA ES NAVIDAD!”, la nueva entrega del musical navideño de La Casa de Navidad de Gáldar, que vuelve a llenar de magia, humor y color el escenario galdense.

En esta duodécima edición, el Ministerio de Asuntos Mágicos plantea cambios e innovaciones en el Mágico Mundo de la Navidad, una situación que pone a prueba a los entrañables duendes de la Casa de Navidad. Shelly, Carbo, Gafus, Gizmo, Mamá Klaus y el Rey Elros regresan con nuevas aventuras que hicieron reír y disfrutar al público de todas las edades durante la función inaugural.

El elenco, formado por Cathy Pulido, Gustavo Mendoza, Jorge Llamas, Raúl Peña, Fabiola Acosta y Antonio Díaz, da vida a los personajes bajo la dirección de Gustavo Mendoza y con texto de Jennifer Rodríguez. La música y la puesta en escena volvieron a ser protagonistas de un espectáculo ya consolidado como una cita imprescindible de la Navidad en Gáldar.

Nueva fecha

El musical podrá verse nuevamente este sábado 27 a las 18:00 y 20:00 horas, y el domingo 28 a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Guaires. Las entradas están disponibles en entradas.galdar.es.

“Duendadas” nació en 2014 como una pequeña Casa de la Navidad y se ha convertido con el paso de los años en el musical navideño por excelencia de las fiestas de Gáldar, Ciudad de Navidad. El espectáculo forma parte del programa organizado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo.