Muere José Antonio Luján, cronista oficial de Artenara y colaborador de La Provincia

El municipio de Artenara y el mundo de la cultura canaria despiden hoy con tristeza a José Antonio Luján, Cronista Oficial de Artenara, escritor, docente y colaborador habitual del periódico La Provincia, donde firmaba desde 1995 la columna dominical Piedra Lunar.

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de La Laguna, fue catedrático de Lengua Castellana y Literatura en educación secundaria y durante quince años trabajó como técnico de Planificación e Innovación en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Ejerció buena parte de su carrera en el Instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, dejando huella entre generaciones de alumnos y docentes.

José Antonio Luján fue un intelectual comprometido con la preservación del patrimonio histórico, literario y etnográfico de Canarias. Publicó numerosos artículos y monografías en revistas especializadas, así como relatos breves premiados en distintos certámenes. Fue también pregonero de fiestas emblemáticas como las de La Cuevita (Artenara), Juncalillo, Acusa y Hoya de La Plata, además de prologuista de varias obras de autores isleños.

Como presidente y miembro fundador de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, coordinó el anuario Crónicas de Canarias, consolidado como referente en la divulgación de la historia insular. Además, pertenecía al Instituto Canario de Estudios Históricos “Rey Fernando Guanarteme”, a la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, al Colegio de Doctores y Licenciados de Las Palmas y a la Asociación Canaria de Escritores (ACAE).

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias entre instituciones, investigadores, antiguos alumnos y vecinos del municipio, que lo reconocen como un sabio cercano, un defensor incansable de la cultura popular y un cronista de la identidad isleña.

Desde este medio trasladamos nuestro más sincero pésame a su familia y amistades y nos sumamos al reconocimiento de una vida entregada a la educación, la historia y las letras.

