Grandes voces de la ópera y la zarzuela actúan este domingo en la Gala Lírica Solidaria de Meloneras

El auditorio Las Tirajanas de ExpoMeloneras acoge este domingo desde las 19:00 horas la Gala Lírica Solidaria de Fin de Año, un evento que en su undécima edición se consolida como una cita imprescindible del calendario cultural de San Bartolomé de Tirajana para unir música y solidaridad.

El cartel de esta gala reúne a grandes voces de la ópera y la zarzuela como la soprano Judith Pezoa, el tenor David Barrera, la mezzosoprano Carol García y el barítono Fernando Campero, quienes estarán acompañados al piano por el maestro Nauzet Mederos. Juntos interpretan un repertorio que incluye arias famosas, piezas navideñas y otros clásicos inmortales, ideales para estas fechas festivas. Las últimas entradas disponibles están a la venta por un precio de 10 euros y aún pueden adquirirse.

Un evento solidario con impacto local

La XI Gala Lírica no solo busca deleitar a los amantes de la música clásica, sino también contribuir a una noble causa. Toda la recaudación del evento se destinará a las iniciativas solidarias del Club Rotary Maspalomas. Para quienes no puedan asistir, pero deseen colaborar, se ha habilitado la opción de adquirir una entrada fila cero, permitiendo así que todos puedan aportar su granito de arena.

El evento está organizado por la Concejalía de Cultura, que en un comunicado invita a toda la ciudadanía a ser parte de este evento que une cultura, fraternidad y solidaridad.