El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado
Con una inversión de 2,2 millones de euros, Visocan adquirió un edificio en Ingenio que sumará 15 viviendas protegidas, mientras que otro inmueble en El Carrizal aportará 41 tras una obra de 19 meses.
La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) compra un edificio en Ingenio con los que incorporará 15 viviendas a su parque de alojamientos protegidos en régimen de alquiler subvencionado. Por un lado, por 2,2 millones adquirió un edificio de tres plantas, actualmente vacío, que permitirá la incorporación de 15 casas en las próximas semanas.
Esta operación ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros y permite recuperar un edificio de tres plantas sobre rasante, que en la actualidad se encuentra vacío, para contribuir a paliar el déficit habitacional que afecta a las Islas.
141 viviendas públicas del Gobierno en Ingenio
Los pisos del edificio ya completado, que tienen entre 46 y 78 metros cuadrados de superficie útil, pasarán a formar parte del parque con el que Visocan cuenta en este municipio. Todas estas casas tienen aparejado un cuarto lavadero en la cubierta, así como garajes y trasteros en el semisótano. Además, una de ellas está adaptada para personas con movilidad reducida.
También este mes de diciembre, Visocan ha adquirido, bajo la modalidad llave en mano, otro inmueble de 31 viviendas en el barrio ingeniense de El Carrizal. En este caso, la inversión a realizar será de 4 millones de euros y las obras, cuya acta de inicio ya ha sido consignada, tienen un plazo de ejecución de 19 meses.
De esta forma, la empresa pública dependiente del Gobierno de Canarias suma un total de 141 viviendas protegidas en Ingenio; de las que 95 ya está alquilando a familias de este municipio, 80 de ellas este año.
