Muere José Antonio Luján, Hijo Predilecto y cronista de Artenara

La Cumbre pierde a unos de los grandes investigadores de su historia y referente social y cultural. Ayer falleció José Antonio Luján a los 75 años, Hijo Predilecto, cronista oficial e Insignia de Oro de Artenara, escritor y autor de decenas de libros, catedrático de instituto y colaborador de La Provincia/DLP durante 30 años, además de estar muy involucrado en colectivos sociales, siendo miembro fundador y presidente de la Junta de Cronistas de Canarias. El municipio ha decretado dos días de luto y ha dispuesto las banderas a media asta en señal de duelo oficial.

José Antonio Luján Henríquez nació el 8 de octubre de 1950, y desde 1994 es cronista oficial de Artenara. En 2014 recibió el título de Hijo Predilecto, haciéndole también su pueblo merecedor de su Insignia de Oro. Hace un año Artenara también le reconoció de forma honorífica al poner su nombre al Centro Cultural Cronista José Antonio Luján Henríquez, con lo que se reconocía «su labor dentro y fuera del municipio».

Autor del himno y profesor

«Es una pérdida muy grande para Artenara. José Antonio Luján ha sido la persona que más ha estudiado nuestra historia, la cultura y tradiciones e hizo nuestro himno», señalaba el alcalde Jesús Díaz a este periódico tras conocerse la noticia. Precisamente, el regidor firmó este viernes una resolución por el que se decretaban dos días de luto oficial y se colocaban las banderas a media asta «como testimonio del dolor de todo un pueblo».

«El Ayuntamiento de Artenara lamenta profundamente el fallecimiento de su Hijo Predilecto y Cronista Oficial de Artenara, don José Antonio Luján Henríquez. Agradeciendo toda su trayectoria como autor de múltiples obras de investigación histórica y crónicas relativas del municipio, en el que trataba temas de etnografía, patrimonio, biografías, toponimia, historia real…, así como su implicación en las distintas fiestas y actividades culturales que se celebraban dentro y fuera del municipio. También ha sido creador de nuestro himno e impulsor de honores y distinciones del Ayuntamiento de Artenara», publicaba el Ayuntamiento en sus redes sociales, en los que hacía partícipe a los vecinos de esta noticia.

El duelo permanecerá hasta las 14.00 horas de mañana. El Ayuntamiento dejaba constancia de su «más profundo pesar y solidaridad con su familia, amigos y seres queridos». Porque, añadía, «su memoria será siempre una inspiración para todos los que valoramos nuestra historia y nuestra identidad».

Docencia, periodismo y compromiso público

José Antonio Luján era licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de La Laguna, catedrático en Lengua Castellana y Literatura de Secundaria y había ejercido como profesor en el instituto de enseñanza secundaria (IES) Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. A su vez, durante 15 años fue técnico de Planificación e Innovación de la consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Rescató buena parte de la historia de la Cumbre y colaboró con La Provincia

En 1966 fue corresponsal del periódico El Eco de Canarias. Y ese afán por trasladar sus opiniones e investigaciones le llevaron a ejercer desde 1995 como colaborador en La Provincia/DLP, donde ha firmado durante 30 años cientos de artículos con sus pareceres sobre la vida grancanaria, en una columna que llevaba por epígrafe ‘Piedra Lunar’. Precisamente, en un par de ocasiones publicó su crónica con la recopilación de esos textos periodísticos.

En los últimos artículos había centrado sus líneas en el proyecto del barranco Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria al considerar que era un momento esencial para acometer un proyecto que sirviera para recuperar la esencia de este histórico pasaje de la ciudad antigua de la capital.

José Antonio Luján (derecha), dialogando con Jerónimo Saavedra. / Editorial Mercurio

José Antonio Luján fue miembro fundador y ha desempeñado los cargos de presidente y secretario de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, entre otras responsabilidades, además de haber sido integrante de la junta directiva del Colegio de Doctores y Licenciados de Las Palmas.

A su vez, fue creador y promotor de la ruta de Miguel de Unamuno en Gran Canaria, que divulgó la presencia del intelectual en la Isla.

En su extenso trabajo bibliográfico, José Antonio Luján publicó un libro que tenía como protagonista a Jerónimo Saavedra, exministro, expresidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria. 10 paseos con Jerónimo Saavedra se adentra en uno de los personajes más relevantes de la vida cultural y política de las últimas décadas, con el que coincidió en los años 50 del siglo pasado en la Universidad de La Laguna. De él dice que describirlo «resulta fácil». A su juicio es «inteligente, cultivado, ingenioso, indiferente a la adulación».

En su extensa trayectoria, vital ha sido miembro del Instituto Canario de Estudios Históricos Rey Fernando Guanarteme; de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria; y de la Asociación Canaria de Escritores (ACAE).

El cronista de Artenara deja un gran legado en forma de libros y trabajos de investigación. Entre sus publicaciones destacan entre Aspectos Históricos de Artenara (1994 y 2004); la obra poética de José Cástor Quintana Sánchez (1998); fue promotor de la Ruta de Unamuno en Gran Canaria y coordinador del catálogo Unamuno, encuentro con la Isla (1999), siendo coautor de la guía didáctica La Ruta de Unamuno en Gran Canaria (2004); escribió el ensayo El paisaje de Gran Canaria en la literatura (2000); La Vega de Acusa (Artenara) (2005); Aportación para la historia de la alfarería de Lugarejos, Artenara (Gran Canaria); y La voz de la memoria, y conversaciones en Artenara (ambas en 2006); además de escribir los textos de la Guía turística de Artenara (2006); La toponimia de Artenara (2008); Tempestad de piedra (2009); Unamuno en Gran Canaria (2010); La actividad comercial en Artenara (1950-2010) (2012); El arca de Ismael y otros relatos de Covanara (2012); Creación Triana, ruta de la memoria (2012); 10 paseos con Antonio de Bethencourt Massieu (2012); Salmodia atlántica (opus XXI d.c.) (2013); 10 paseos con Pepe Dámaso (2013); Crónicas de Artenara Hechos, personas, paisajes. (2014); P. Heraclio Quintana Sánchez, perfiles y comentarios (2015); Piedra Lunar. Crónica de una década (2006-2015) (2015); Acusa (Artenara) historia y tradición (2018); Tiempos y palabras, Piedra Lunar (2015-2020) (2020); Guía informal y desenfadada. Artenara. La artesanía tradicional de Lugarejos (2020); El cielo visto desde Artenara (2021, en colaboración con Aday Gil Díaz); Roca excavada ...y habitada (2023); Mujeres de ayer y hoy. Historia de las mujeres de Artenara (2023); y Danza en la recova (2024), así como sus aportaciones en las diferentes publicaciones de Crónicas de Canarias.

Esa enciclopedia del saber popular recopilado es sus trabajo refleja la forma de vida de unas personas que dejaron su impronta en la historia del interior de Gran Canaria.