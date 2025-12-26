Obras Públicas plantea un túnel para la autovía GC-2 a su paso por Moya y soterrarla en Arucas

Obras Públicas avanza en el proyecto definitivo de la autovía GC-2 desde Arucas a Moya, evitando la travesía entre Bañaderos y El Pagador, que está ahora limitada a una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y con un problema de seguridad para los residentes. El proyecto técnico en el que trabaja la consejería del Gobierno de Canarias, que fue presentado este viernes a la Mancomunidad del Norte, plantea la construcción de un túnel de unos 900 metros de longitud pegado a la montaña desde la salida de Guía hasta San Andrés (en la costa moyense), además de barajar dos alternativas para su paso junto a la playa de El Puertillo: un viaducto o bien una carretera bajo tierra de unos 400 metros de longitud.

El consejero, Pablo Rodríguez, mantuvo una reunión con el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, para analizar junto a técnicos el estado de ejecución de las tres grandes obras que se prevén en la comarca.

Faneque

En el caso de carretera Agaete-La Aldea se volvió a confirmar la previsión de que en el primer semestre de 2027 pueda abrirse el tramo hasta el túnel de Faneque, después de que se iniciara el mes pasado las obras del viaducto del barranco de La Palma, que tiene un plazo de ejecución de 14 meses. La totalidad de la obra tendrá que esperar algo más. No en vano, el puente de El Risco, que también acaba de entrar en obras, tiene un periodo de 30 meses para su finalización, lo que hará que no entre en servicio hasta la segunda mitad de 2028.

En segundo lugar, se garantizó que la circunvalación de Arucas estará finalizada antes del verano, resolviendo los atascos que se originan a diario en la ciudad y que afectan a municipios limítrofes.

Sentencia

Por último, en la reunión se puso sobre la mesa una de las obras más demandadas históricamente por toda la comarca norte, como es la continuidad de la autovía de la costa desde Bañaderos hasta la frontera de Guía, después de que una sentencia del Tribunal Supremo tumbara en 2011 el anterior proyecto. Aquella resolución llegó tras una denuncia de los plataneros, ya que el trazado arrasaba numerosas fincas agrícolas al adentrarse por grandes fincas plataneras en producción en Bañaderos.

Carretera GC-2, a su paso por El Puertillo de Arucas. / ANDRES CRUZ

Respetando el diseño amplio del Plan Territorial Parcial (PTP-15) aprobado hace algo más de un año por el Cabildo, el trazado que esbozan los técnicos con la empresa adjudicataria del contrato plantea salvar el tránsito por Moya con un túnel de unos 900 metros de longitud, como ha reivindicado siempre el municipio. Iría pegado por El Altillo a la montaña y estará por definir en su conexión con la desembocadura del barranco de San Andrés, al estar afectado por el Parque Rural de Doramas (Azuaje). Esta opción es «la más viable y evita las expropiaciones», según se planteó, además de que evitaría cortar el tráfico en la actual carretera en su ejecución, lo que supondría un grave perjuicio para la población. De esta forma también se evitaría ahogar el desarrollo urbanístico de la costa, como pedía Moya.

"Es una demanda histórica" Teodoro Sosa — Presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Gáldar

En el caso de Arucas existen más alternativas por definir. Entre ellas, la zona más polémica, como es el paso por Bañaderos. Los técnicos proponen un viaducto, como una de las alternativas que recoge el Plan Territorial, que también genera «un impacto para el desarrollo social y económico de la costa», como reconoció el consejero. De ahí que vuelva a coger fuerza la opción del soterramiento parcial en ese paso junto al barrio de El Altillo.

Trazado

Aunque el Ayuntamiento presentó un modelo de un kilómetro en su momento, Obras Públicas plantea enterrar la vía unos 400 metros, ya que en medio está la desembocadura del barranco, lo que genera muchos contratiempos, ya que obligaría a abrir el túnel por debajo de la cota del cauce. Está por definir también la conexión con el pueblo de Bañaderos y otros enlaces. Mientras, la vía se iría hasta la falda de la montaña entre Quintanilla y San Andrés, evitando al máximo las expropiaciones de las viviendas.

Esta obra será prioritaria para el nuevo convenio de carreteras Canarias-Estado, y los dirigentes políticos esperan tener todos los permisos en esta legislatura, pese a que todavía falta la terminación del documento, las exposiciones públicas para aportaciones y las declaraciones de impacto ambiental. «Es una reivindicación histórica», resaltó Teodoro Sosa, y «sale desde abajo, no desde la imposición».