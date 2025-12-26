Pepe Luján, un unamuniano de LA PROVINCIA

La muerte de José Antonio Luján Henríquez significa una profunda pérdida para su familia, para LA PROVINCIA y para Gran Canaria. Desde hace más de treinta años escribe regularmente en el periódico y jamás renunció a su compromiso con Artenara.

Los lectores de LA PROVINCIA lo conocen perfectamente y no hace falta extenderse mucho en hablar sobre sus conocimientos sobre la Isla, sobre Canarias, o sobre literatura. Fue mucho más que un profesor, un cronista y un escritor. Ha sido un humanista que conocía al dedillo la obra de Unamuno en Canarias. Sentimental, educado y prudente, tenaz con sus escritos, como con la recuperación del Guiniguada, y la defensa de su tierra, hijo de Artenara y amante servidor de Las Palmas de Gran Canaria. Lo que puede que sea menos conocido es su generosidad y su compañerismo. Siempre estaba dispuesto a dejarlo todo para ponerse a escribir una nota sobre una familia de Artenara. Se va una forma de vivir, de hacer periodismo sensato, ilustrado y comprometido.

Su voluntad de intervención pública, desde que se inició como corresponsal de su pueblo, no ha conocido freno. Ha debatido consigo mismo y con toda la Isla sobre asuntos de actualidad hasta componer una obra periodística y bibliográfica a la altura del cronista unamuniano que ha sido. Sus últimos esfuerzos, mientras la enfermedad no se lo impidió, se volcaron sobre la capital grancanaria que le acogió y sobre hombres y mujeres de Artenara. Ha sido un columnista translúcido, que defendió su criterio con pasión. Hombre de mirada larga y profunda, con una cosmovisión nacida en la cumbre con alcance universal. Le debemos libros extraordinarios para la historia de las Islas. Su obra queda en la hemeroteca y en las bibliotecas. La labor académica y editorial de Pepe son una geografía de muy amplias fronteras. Siempre con rigor filológico en la edición de sus textos, y con meticulosidad a la hora de narrar las historias de las gentes y de sus familias.

En el día de su muerte necesito expresar un sentimiento de agradecimiento, por lo que significó no solo para esta casa periodística, sino también y por la acogida que ofreció a quien hoy escribe estas líneas. Conocí buena parte de la Isla, en especial su amada cumbre, como Pepe Luján como cicerone. Nuestra relación ha sido esporádica, pero entrañable. Su compañía y su cercanía era un valor seguro por su saber estar, su memoria, su conocimiento de la historia y de las personas, y por su compromiso y lealtad, con este periódico.

Su muerte es otra baja en la nómina de maestros que enriquecieron este periódico. Prosista excelente, deja páginas que merecen los más altos reconocimientos de la academia de las letras. Pepe Luján, Pepito, como lo llaman con cariño sus paisanos, era un hombre bueno, austero, responsable y piadoso. Con un extraordinario cariño por su esposa Macusa, orgulloso de sus hijos y nietos, y entrañablemente unido a sus hermanos. Pepe, te echaremos de menos. Encarnaste con acierto, continuidad y maestría el espíritu del periodismo grancanario, de cercanía, en tus artículos, libros y conferencias. Maestro de la canariedad, un unamuniano de LA PROVINCIA, nos deja a sus lectores y amigos con una sensación de orfandad. Nunca te olvidaremos .