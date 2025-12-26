"Estamos rotos": el mensaje de la empresa Postureo tras el grave accidente en su tienda

El ambiente previo a la Navidad en la empresa Postureo, ubicada en el Parque Empresarial El Goro (Telde), se vio truncado este miércoles 24 de diciembre por un accidente que ha dejado a dos personas heridas, una de ellas en estado crítico. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el suceso tuvo lugar a las 12:37 horas durante una operación logística llevada a cabo por una empresa externa.

En un mensaje compartido en redes sociales, la dirección de Postureo explicó que una estantería se desestabilizó cuando un operario externo realizaba tareas de retirada de un contenedor. La estructura cayó sobre una trabajadora de la tienda y un cliente que se encontraba en el lugar. “Nos hacemos responsables de todo lo que haga falta y siempre daremos la cara”, señalaron con claridad, aunque insistieron en que se trata de un accidente ocasionado por un proveedor ajeno a la empresa.

Una trabajadora en estado crítico

La mujer, integrante del equipo de ventas, fue atendida en el lugar por personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde permanece ingresada en estado crítico con politraumatismos. Por su parte, el cliente, un hombre de 38 años, sufrió lesiones de carácter moderado y fue derivado al Hospital Doctor Negrín.

La rápida actuación de los servicios de emergencia evitó consecuencias mayores. Hasta la tienda se desplazaron ambulancias del SUC, efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria y agentes de la Policía Local, que procedieron a acordonar la zona para garantizar la seguridad y facilitar el rescate.

Mensaje de la empresa: “Estamos rotos”

Horas después, la tienda Postureo publicó un comunicado en vídeo en el que explicaron el accidente con serenidad y afecto. “Nunca pensamos que tendríamos que hacer un vídeo así de duro. Estamos realmente rotos”, expresaron con emoción visible. En el mismo mensaje, pidieron respeto tanto hacia la familia de las personas afectadas como al equipo de la tienda, aludiendo a la carga emocional que están viviendo desde el accidente.

“El dolor es inmenso. Como padres, entendemos la devastación que ha ocasionado”, indicaron. La empresa también solicitó que no se difundan rumores ni se acuda a las instalaciones a pedir información, ya que el caso se encuentra bajo investigación de las autoridades.

Solidaridad y respeto

Desde la tienda han pedido, sobre todo, respeto. “Pedimos que enciendan una velita por nuestra compañera y el cliente. Solo queremos que se recuperen”. También han reiterado su apoyo a las familias afectadas y han mostrado total disposición a colaborar con cualquier necesidad derivada del accidente.

“Desde que ocurrió no hemos podido levantar la cabeza. Ha sido una de las peores cosas que hemos vivido en nuestra vida”, concluyen en su mensaje.