Esta ruta secreta en Tenteniguada te lleva a un roque con vistas insólitas y no aparece en Google Maps

Hay rutas que te sorprenden al final y otras que lo hacen desde el primer paso. Así describe el equipo de @celienruta su última recomendación en Gran Canaria: una escapada corta, accesible y con uno de los paisajes más curiosos del municipio de Valsequillo. Se trata del Roque de la Vela, una formación rocosa que se alza imponente sobre el Lomo de Los Roques, en pleno corazón de Tenteniguada.

No aparece señalizado en los mapas ni en las guías habituales, pero basta con guardar bien las coordenadas, calzarse unas zapatillas cómodas y dejarse llevar por el sendero. El premio llega rápido: una vista panorámica sorprendente, un entorno lleno de naturaleza y una morfología geológica que parece sacada de otro planeta.

Cómo llegar paso a paso

La ruta comienza en la calle Los Barrancos de El Rincón, aunque este nombre no aparece registrado en Google Maps. Por eso, los creadores de contenido han facilitado las coordenadas exactas para no perderse: 27.979513, -15.532951

Lo ideal es dejar el coche en el pueblo de Tenteniguada y subir caminando por la calle hasta encontrar un estanque circular, desde donde arranca el sendero natural. Desde ese punto, la pendiente continúa suavemente, siempre rodeada de vegetación.

La única parte algo confusa se encuentra tras un roque de gran tamaño en mitad del camino: hay que girar a la izquierda en un pequeño desvío que resulta clave para no salirse de la ruta. A partir de ahí, el camino está bien marcado y conduce directamente hasta el espectacular Roque de la Vela.

Una ruta corta con recompensa

Distancia : 3 km ida y vuelta

: 3 km ida y vuelta Duración estimada : 1h 30 min

: 1h 30 min Dificultad : baja-media

: baja-media Terreno: sendero con pendiente, sin grandes complicaciones

“Es perfecta para quienes buscan desconectar sin necesidad de hacer una gran caminata”, apuntan. La combinación de paisaje rural, morfología volcánica y vistas abiertas hacen de esta experiencia una escapada ideal para una mañana tranquila, con o sin compañía.

El Roque de la Vela: una joya esculpida por la erosión

Este resalte geológico natural se formó a través de un proceso de erosión diferencial, en el que las rocas más frágiles se desgastan con el tiempo, dejando en pie solo las más resistentes. El resultado es una especie de vela de piedra, esbelta y caprichosa, que se alza sobre el Lomo de Los Roques como un monolito ancestral.

Su composición es de Brecha Volcánica Roque Nublo, una de las formaciones más singulares de Gran Canaria, según el geólogo José María Fuster. Contiene fragmentos de origen volcánico (como basaltos, traquitas o fonolitas), integrados en una matriz tobácea que le da ese color claro tan característico.

La ruta al Roque de la Vela no solo es perfecta para escapar del ruido y reconectar con la naturaleza, sino también para compartir. “Guárdalo para tu próxima escapada y compártelo con tu compañero de aventuras”, invitan sus descubridores. Una vez más, Gran Canaria demuestra que, más allá de sus playas y carreteras, guarda secretos en sus barrancos, lomos y rincones olvidados. Solo hay que saber por dónde empezar a caminar.