Santa Lucía mejora la base del túnel de La Fortaleza para diseñar un auditorio

El túnel de piedra que atraviesa el roque de La Fortaleza y que comunica las dos laderas del poblado se convertirá en un pequeño auditorio que facilitará un nuevo espacio para ofrecer charlas a escolares y visitantes, además de acoger conciertos en pequeños formatos. Este proyecto, actualmente en búsqueda de financiación para su ejecución, forma parte del trabajo continuado de mejoras para lograr el reconocimiento de este yacimiento como parque arqueológico, el primero que tendría Canarias.

Actualmente, el interior contiene una acumulación de piedras que hace años formaban parte de una hilera de asientos. Según fuentes consultadas, esas piedras tienen su origen en los derrumbes de las casas descubiertas en el mismo lugar y que fueron trasladadas al interior de la cueva, sin conocimiento de su importancia en el propio yacimiento, que está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de zona arqueológica desde 2017.

La ejecución de ese proyecto tiene una serie de fases previas. El Ayuntamiento de Santa Lucía acaba de sacar a licitación dos contratos. El primero está dirigido a la adecuación del túnel, que permitirá la retirada de las piedras para realizar trabajos arqueológicos y sondeos que permitan conocer la existencia de muros indígenas, nuevos hallazgos o paquetes estratigráficos intactos, además de la restauración y consolidación de las paredes y el techo del propio túnel, que tiene una longitud aproximada de unos 40 metros de largo y 10 de ancho. La parte más alta del interior del túnel supera los cuatro metros. El presupuesto para esta intervención tiene un valor estimado de 120.000 euros. El segundo proyecto es para la contratación de servicios arqueológicos de adecuación y ampliación de área visitable de La Fortaleza, con un presupuesto base de licitación de 200.000 euros.

Los trabajos previstos en este contrato se concentrarán en la ladera oeste de La Fortaleza Grande, continuando así con los trabajos iniciados en los últimos años que han permitido sacar a la luz las estructuras arqueológicas del poblado, y que abarca un área de 650 metros cuadrados aproximadamente.

Nuevas arquitecturas indígenas

En este ámbito se documentan varias arquitecturas indígenas, algunas ya trabajadas de forma previa. Sin embargo, según los pliegos, existen zonas que necesitan ser trabajadas en profundidad ya que hay indicios suficientes para pensar que debajo de esas zonas existen restos de nuevas estructuras aborígenes.

Ambos proyectos están subvencionados por el Cabildo de Gran Canaria. También hay previsión de una subvención del Gobierno de Canarias para la instalación de una recepción de visitantes en esa misma área visitable del yacimiento, que llevaría anexado un baño con una depuradora bioquímica, y nueva cartelería.

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, explica que todas estas mejoras forman parte del proceso que el Ayuntamiento realiza para la declaración de La Fortaleza como Parque Arqueológico por parte del Gobierno de Canarias.

García destaca que este reconocimiento «supondría un salto cualitativo en la gestión del yacimiento, ya que permitirá garantizar financiación estable, asegurar su apertura al público y continuar con las excavaciones arqueológicas de forma planificada». El regidor añade que además de su valor histórico y cultural, La Fortaleza, que se apoya también en el Centro de Interpretación, se consolida como un reclamo turístico estratégico para la zona alta del municipio, complementando otros recursos existentes como las casas rurales, las viviendas vacacionales y la oferta gastronómica local. «Esta apuesta refuerza la identidad de Santa Lucía de Tirajana y diversifica su modelo turístico, reforzando el compromiso de Santa Lucía por la cultura y el patrimonio».