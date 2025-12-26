Estos son los horarios especiales de Guaguas Municipales en Nochevieja y Año Nuevo 2026
La empresa refuerza los servicios nocturnos y adelanta las últimas salidas de varias líneas para facilitar los desplazamientos festivos
Con motivo de la celebración de Nochevieja y Año Nuevo, Guaguas Municipales adaptará sus servicios el próximo 31 de diciembre para dar respuesta a la movilidad nocturna en Las Palmas de Gran Canaria. La reorganización afecta tanto a los últimos viajes del año como a los primeros trayectos del 1 de enero de 2026.
Con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda de esa noche festiva, la mayoría de las líneas regulares adelantarán sus últimas salidas a una franja comprendida entre las 21:00 y las 21:30 horas. Esto permitirá organizar mejor los desplazamientos previos a las celebraciones y facilitar la operativa nocturna.
Algunas líneas mantendrán su horario habitual
A pesar del ajuste generalizado, siete líneas estratégicas continuarán funcionando hasta la medianoche sin cambios:
- Línea 7
- Línea 17
- Línea 21
- Línea 24
- Línea 33
- Línea 64
- Línea 65
Estas rutas permiten cubrir distintos puntos de la ciudad con horarios habituales, garantizando opciones de transporte para quienes regresen tarde o prolonguen su jornada laboral durante esa fecha.
Refuerzo especial en las líneas nocturnas Luna
Las líneas Luna 1, Luna 2 y Luna 3, encargadas del servicio nocturno, tendrán frecuencia especial de 30 minutos, replicando el horario habitual de viernes y sábados. El servicio comenzará a partir de las 22:45 horas del 31 de diciembre, asegurando un transporte fluido durante toda la madrugada del 1 de enero.
Consulta de horarios
Para facilitar la información a la ciudadanía, Guaguas Municipales ha habilitado en sus canales oficiales (web y redes sociales) una tabla esquematizada donde se pueden consultar:
- Últimas salidas de cada línea
- Líneas con horario habitual
- Refuerzos y frecuencias nocturnas
Este dispositivo especial tiene como prioridad garantizar la seguridad vial y la movilidad sostenible durante una de las noches más concurridas del año. Se recomienda a los usuarios planificar sus trayectos con antelación y consultar los detalles específicos en la web de Guaguas Municipales.
