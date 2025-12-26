Estos son los horarios especiales de Guaguas Municipales en Nochevieja y Año Nuevo 2026

Con motivo de la celebración de Nochevieja y Año Nuevo, Guaguas Municipales adaptará sus servicios el próximo 31 de diciembre para dar respuesta a la movilidad nocturna en Las Palmas de Gran Canaria. La reorganización afecta tanto a los últimos viajes del año como a los primeros trayectos del 1 de enero de 2026.

Con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda de esa noche festiva, la mayoría de las líneas regulares adelantarán sus últimas salidas a una franja comprendida entre las 21:00 y las 21:30 horas. Esto permitirá organizar mejor los desplazamientos previos a las celebraciones y facilitar la operativa nocturna.

Algunas líneas mantendrán su horario habitual

A pesar del ajuste generalizado, siete líneas estratégicas continuarán funcionando hasta la medianoche sin cambios:

Línea 7

Línea 17

Línea 21

Línea 24

Línea 33

Línea 64

Línea 65

Estas rutas permiten cubrir distintos puntos de la ciudad con horarios habituales, garantizando opciones de transporte para quienes regresen tarde o prolonguen su jornada laboral durante esa fecha.

Refuerzo especial en las líneas nocturnas Luna

Las líneas Luna 1, Luna 2 y Luna 3, encargadas del servicio nocturno, tendrán frecuencia especial de 30 minutos, replicando el horario habitual de viernes y sábados. El servicio comenzará a partir de las 22:45 horas del 31 de diciembre, asegurando un transporte fluido durante toda la madrugada del 1 de enero.

Consulta de horarios

Para facilitar la información a la ciudadanía, Guaguas Municipales ha habilitado en sus canales oficiales (web y redes sociales) una tabla esquematizada donde se pueden consultar:

Últimas salidas de cada línea

Líneas con horario habitual

Refuerzos y frecuencias nocturnas

Este dispositivo especial tiene como prioridad garantizar la seguridad vial y la movilidad sostenible durante una de las noches más concurridas del año. Se recomienda a los usuarios planificar sus trayectos con antelación y consultar los detalles específicos en la web de Guaguas Municipales.