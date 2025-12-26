San Bartolomé de Tirajana impulsa una parcela en Juan Grande para la construcción de viviendas sociales

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana avanza en la regularización del suelo en Juan Grande que permitirá la construcción de viviendas destinadas a las familias del Matorral, que llevan en situación de provisionalidad dos décadas. El último pleno del Consistorio completó el procedimiento administrativo para la incorporación de la denominada parcela E de Juan Grande al Inventario de Bienes municipales.

El acuerdo plenario faculta la incorporación de este activo al patrimonio municipal tras la segregación de una parte de la finca matriz, un trámite preceptivo para habilitar el suelo con fines estrictamente residenciales. Esta actuación jurídica es el paso previo y necesario para la cesión gratuita de la superficie a la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. (VISOCAN), entidad que asumirá la promoción y ejecución del proyecto habitacional.

La parcela objeto de la intervención se localiza en el número 9 de la Avenida de los Colegios, en el núcleo de Juan Grande. El recinto dispone de una superficie global de 3.075,20 metros cuadrados, de los cuales se han segregado 2.249,81 metros cuadrados para el desarrollo residencial. El proyecto contempla, asimismo, la demolición de dos edificaciones preexistentes dentro del perímetro para la adecuación del terreno a la nueva ordenación.

Continuidad del expediente administrativo

Esta resolución da cumplimiento a la hoja de ruta iniciada por la corporación el 26 de septiembre de 2024, fecha en la que se aprobó la desafectación de la finca. Con la validación de la parcela E, la Concejalía de Urbanismo concluye la fase de ordenación jurídica del suelo, permitiendo que el expediente avance hacia la formalización de la cesión a VISOCAN, prevista para una de las primeras sesiones plenarias del próximo ejercicio.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, manifestó que el acuerdo da cumplimiento a los compromisos de gestión adquiridos para ofrecer una respuesta técnica a la problemática habitacional de los vecinos del Matorral. Marichal incidió en que la entrada del actual grupo de gobierno ha permitido agilizar los trámites de un expediente que se encontraba estancado, priorizando la estabilidad residencial de los ciudadanos afectados.

Criterios técnicos de ubicación y arraigo

La decisión sobre el emplazamiento definitivo de las viviendas ha respondido a un análisis técnico pormenorizado del entorno. Si bien las previsiones iniciales valoraron la construcción en el Lomo de Maspalomas, los informes sectoriales recomendaron finalmente la parcela anexa al CEIP Juan Grande. Esta ubicación ha sido considerada la más idónea por los servicios municipales al permitir la consolidación de la población en un área próxima a sus núcleos de vida actuales.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, subrayó que la regularización de la parcela E es «un paso imprescindible» para que la planificación residencial progrese conforme a derecho. La ordenación del suelo y su posterior traspaso a la empresa pública canaria garantizará, según la edil, que el proyecto cuente con todas las garantías jurídicas para su ejecución material en el corto plazo.