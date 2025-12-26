El Cabildo destina 8,9 millones para poner en marcha la nueva Residencia de Mayores de Taliarte

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este viernes que abrirá y pondrá en funcionamiento en el primer semestre de 2026 la ampliación de la Residencia de Mayores de Taliarte, en Telde, conocido como Taliarte Nuevo, un recurso que dará asistencia a otras 120 personas mayores dependientes de la isla. Para hacerlo realidad, el Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS), presidido por la consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo, Isabel Mena, aprobó el pasado martes el pliego de cláusulas administrativas y técnicas para licitar en las próximas semanas la gestión de Taliarte Nuevo. Además, se aprobó también dotar a este concurso con 8.929.725 euros para pagar durante dos años los gastos de personal y otros derivados de la gestión de este nuevo centro asistencial.

"Seguimos desde el Cabildo impulsando la puesta en marcha de nuevos recursos para atender a las personas más necesitadas y vulnerables de la isla, en este caso destinado a nuestros mayores", afirmó Isabel Mena, quien subrayó que "con el expediente aprobado este martes vamos a conseguir poner en marcha en los próximos meses Taliarte Nuevo, un centro en el que hemos invertido más de 15 millones de euros y cuyas obras están ya en su fase final".

"De hecho", añadió Mena, "estamos sincronizando la finalización de la obra con la instalación de su equipación, que ya está también contratada, y ahora lo hacemos coincidir con este expediente que permitirá la contratación del nuevo personal y de su gestión; de esta forma, todos los elementos necesarios para la apertura del centro se resolverán a la vez y su puesta en marcha será una realidad antes del próximo verano".

La nueva Residencia de Mayores de Taliarte ofrecerá las 120 plazas en unas instalaciones en las que la Corporación insular ha invertido 15.615.339 euros en los últimos años. Como señaló Isabel Mena en el Consejo rector del IAS, va a contar con todos los servicios que hacen que se asemeje a un verdadero hogar y no a un centro grande y despersonalizado.

A estos recursos para la construcción se sumaron otros 1,5 millones que el IAS ha destinado a equipar el nuevo centro con todo lo necesario para su puesta en marcha como la ropa de cama, las herramientas de terapia ocupacional pasando por los dispositivos de movilidad, instrumental clínico de consulta, el equipamiento, mobiliario y maquinaria de hostelería y de lavandería y los accesorios de sala de estimulación sensorial, entre otros elementos. En este sentido, la Residencia de Mayores de Taliarte contará con grúas de elevación, camillas de baño, sillones basculantes, hornos, mobiliario de comedor y equipos industriales para facilitar labores diarias en las cocinas.

"Taliarte Nuevo se va a configurar siguiendo un modelo centrado en la atención a las personas, como se está haciendo en todas las infraestructuras nuevas, y que implica que, aunque tengamos un gran edificio que albergará a 120 usuarios y usuarias, se ha dividido en módulos de 15 plazas y cada uno de ellos cuenta con sus propias zonas comunes, que incluyen su cocina. De esta manera, la sensación será la de estar en un pequeño hogar", ha descrito la consejera de Política Social.

Con esta filosofía, el IAS ha planificado en las obras del nuevo centro un especial cuidado a los espacios exteriores, para que haya zonas de ocio para las y los propios mayores, y disfruten de paseos junto al mar y también forme parte de la vida del centro residencial.

Taliarte Nuevo contará también con instalaciones domotizadas en las habitaciones de los residentes, que estarán dotadas, además, de oxígeno en caso de que alguno de ellos requiera atención médica. La nueva Residencia forma parte del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Cabildo de Gran Canaria y está diseñado para ofrecer un entorno de vida confortable y de alta calidad para sus residentes.