Telde se convierte en un cine al aire libre con la proyección de tres películas navideñas

La magia de la Navidad continúa en Teldelandia. La plaza de Los Llanos del municipio de Telde se convertirá este 26, 27 y 28 de diciembre en un cine al aire libre gratis con la proyección de tres películas de esta época del año. Se trata de una iniciativa impulsada por la Concejalía de Desarrollo Local, que dirige Nayra Navarro, enmarcada dentro del proyecto Teldelandia, donde los sueños se hacen realidad, y que cuenta con la colaboración de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio.

Las películas, que comenzarán a las 19.00 horas de cada jornada, han sido seleccionadas mediante votación popular en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Telde y del alcalde de la ciudad, Juan Antonio Peña. Este viernes se podrá disfrutar del largometraje El Grinch. Un ser verde y gruñón que vive aislado en una montaña intenta arruinar la Navidad robando los regalos del pueblo de Villa Quién. Sin embargo, descubre que el verdadero espíritu navideño no depende de lo material, sino del amor y la unión.

El sábado será el turno del film Cuento de Navidad: Ebenezer Scrooge. Un hombre avaricioso y solitario recibe la visita de tres fantasmas en Nochebuena que le muestran su pasado, presente y futuro. Gracias a estas visiones, aprende el valor de la generosidad y cambia su forma de vivir.

El domingo se culminará esta propuesta navideña con Stuart Little. Stuart es un pequeño ratón adoptado por una familia humana que trata de encontrar su lugar en el mundo. A través de divertidas aventuras, demuestra que la familia se construye con cariño y aceptación, más allá de las diferencias.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, invita a la ciudadanía a disfrutar durante estas tres jornadas. “Es una oportunidad ideal para disfrutar en familia del mejor cine navideño”, destaca.

Por su parte, Nayra Navarro, concejala de Desarrollo Local, señala que esta iniciativa “busca dinamizar el centro de la ciudad durante las fechas navideñas, fomentando el ocio en familia y apoyando al comercio local”.