Teror ultima sus trabajos en carreteras tras los desprendimientos por las lluvias

El Ayuntamiento de Teror ha atendido en la última quincena un gran número de incidencias como consecuencia de los efectos de la borrasca Emilia, al ocasionar múltiples desprendimientos en muros y taludes sobre carreteras y caminos en los barrios del municipio.

Desde los servicios municipales se han llevado a cabo con la mayor rapidez posible labores de retirada de piedras y vegetación vertidas sobre las vías, con el objetivo de asegurar las zonas afectadas y reabrir al tráfico las carreteras, facilitando la accesibilidad de la vecindad.

Las labores coordinadas desde el área de Vías y Obras han atendido cerca de medio centenar de incidencias ocasionadas principalmente por el desprendimiento de paredes antiguas de piedra que hacen de muro de contención en fincas y parcelas.

Casi todos los barrios del municipio se han visto afectados en mayor o menor medida por pequeños desprendimientos, especialmente en la zona de Arbejales, pero también en El Álamo, El Rincón, Cuesta Falcón, Las Toscas, Las Rosadas, Cueva La Negra, Hoya San Lázaro y La Molineta.

Las intervenciones del Ayuntamiento han permitido mantener abiertas prácticamente todas las vías afectadas, excepto el camino de Arbejales a La Molineta, por peligro de desprendimiento de un talud en la vía.

La carretera que comunica el cruce de El Piquillo con el cruce de la Caldera, en Arbejales-Pino Santo, tuvo que ser cerrada el pasado 18 y 19 de diciembre, para llevar a cabo trabajos preventivo y, tras las fiestas navideñas está previsto llevar a cabo la reparación en la zona afectada del firme.

A principios de esta semana, las lluvias ocasionaron también desprendimientos en la calle José Miranda Guerra, en la bajada a la Fuente Agria, siendo reabierta al tráfico en pocas horas tras la retiradas de piedras y tierra. El Ayuntamiento de Teror continua con labores de inspección de las zonas afectadas, elaborando informes de la situación de peligro en las que se encuentras algunas infraestructuras de muros en propiedades particulares.