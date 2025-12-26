Todo lo que tienes que saber para asistir a las Campanadas en Gran Canaria

Queda menos de una semana (en concreto, seis días) para despedir 2025 y darle la bienvenida al Nuevo Año por todo lo alto en todos los rincones de Canarias con las Campanadas como acto estrella.

RTVE transmitirá desde Santa Cruz de Tenerife (Plaza de la Candelaria) con Nia y st. Pedro las Campanadas, mientras que la Televisión Canaria (RTVC) emitirá desde El Hierro (La Frontera) con Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo . Ambos eventos celebrarán la identidad canaria con música y tradición local.

Son las grandes retransmisiones para el Archipiélago en fin de año, pero los municipios de Gran Canaria han preparado sus fiestas de fin de año, algunas desde el mediodía del 31 de diciembre de 2025.

Presentación de las Campanadas de Fin de Año de RTVC desde La Frontera, El Hierro / RTVC

Dónde ir para celebrar las Campanadas en Gran Canaria

El fin de año en Gran Canaria se celebra con una mezcla de tradiciones locales, música en vivo y grandes eventos festivos. Para la noche del 31 de diciembre de 2025, los municipios de la isla han preparado diversas actividades para todos los gustos. Desde conciertos en Las Palmas de Gran Canaria hasta celebraciones familiares en Mogán y La Aldea, el Archipiélago se prepara para despedir el año con entusiasmo.

A continuación, te ofrecemos un recorrido por algunos de los eventos más destacados de la isla.

RTVE presenta las Campanadas Canarias 2026 con un gran despliegue en Santa Cruz de Tenerife / RTVE

Las Palmas de Gran Canaria: conciertos y fuegos artificiales

Las Palmas de Gran Canaria será uno de los puntos neurálgicos de la fiesta en la isla. En la zona trasera del Parque Santa Catalina, a partir de las 22:00 horas, se celebrará una serie de conciertos con los DJ más populares del momento, como DJ Valdi y DJ Promaster, junto a artistas locales como Leyenda Joven y Tonny Tun Tun. La fiesta se alargará hasta bien entrada la madrugada, hasta las 05:30.

A la medianoche, los asistentes podrán disfrutar de un impresionante espectáculo de fuegos artificiales desde la Playa de Las Canteras, un clásico de la celebración de fin de año en la ciudad. Además, los conciertos continuarán hasta las primeras horas del 2026, ofreciendo un ambiente festivo para todos los que se encuentren en la capital grancanaria.

Mogán: celebraciones de día y de noche

Mogán también ofrece una amplia variedad de actividades para recibir el 2026. Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas, la Playa de Puerto Rico será el escenario de las Campanadas al Sol, una fiesta con música en vivo y tapas canarias, para quienes prefieren despedir el año de una manera diferente, con el sol y el mar como telón de fondo.

A partir de las 00:00 horas, los eventos se trasladan a varios puntos del municipio. En Mogán Pueblo, la Plaza Sarmiento y Coto será el lugar para disfrutar de una fiesta con Grupo Arena y Grupo Una Más. La Carpa Plaza Pérez Galdós serán los puntos de encuentro para las fiestas con Haché Tamarindos y Paco Guedes y en Playa de Mogán, los asistentes podrán bailar con Yoni y Aya y Grupo Arena. En Arguineguín la fiesta será en la Plaza Las Marañuelas.

Vecindario: actividades para toda la familia

En Vecindario, el municipio de Santa Lucía de Tirajana, se han preparado varias actividades para todos los públicos. Durante la mañana, en la Plaza de Los Algodoneros, se celebrará un evento familiar con actividades y animación desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. A las 12:00, se podrá disfrutar de las campanadas al sol con uvas, una tradición muy popular en Canarias.

Por la tarde, a partir de las 15:00 horas, se celebrará un Pre-Uvas con DJ en la zona de Casa Pastores, con música a cargo de DJ Yeray Peñate. Por la noche, la fiesta continuará en la Karpa de Vecindario, donde se ofrecerá un evento de pago con música y ambiente festivo de 00:30 a 06:00 horas.

Arucas: tardeo y fuegos artificiales

En Arucas, el fin de año comienza con el Gran Tardeo en la calle León y Castillo, donde a partir de las 14:00 horas se ofrecerán conciertos de grupos como Cremita de Coco y Café de Luna. La cita está pensada para disfrutar de un ambiente 100% canario, con música y buena compañía.

A las 23:30 horas, la Plaza de San Juan se llenará de público para seguir las campanadas y disfrutar de la verbena con la orquesta Armonía Show y Vegax DJ. A las 00:00 horas, la Montaña de Arucas será el escenario del tradicional espectáculo pirotécnico, que marcará la llegada del 2026.

Programa de Navidad 2025-2026 del Ayuntamiento de Arucas Actos de Navidad, Fin de Año y Reyes en el municipio de Arucas

Gáldar: música y verbena hasta el amanecer

La Plaza de Santiago en Gáldar acogerá una fiesta para despedir el año, que comenzará a las 23:30 horas con una gran verbena. La Mekánica by Tamarindos será la orquesta encargada de poner la música para bailar hasta la madrugada, acompañada de DJ Aythami.

A la medianoche, los asistentes podrán unirse a las campanadas para dar la bienvenida al nuevo año.

La Aldea de San Nicolás: una fiesta para todos

En La Aldea de San Nicolás, la jornada del 31 de diciembre comienza a las 17:00 horas con la tradicional Carrera Popular San Silvestre Aldeana.

A las 23:00 horas, la Plaza La Alameda acogerá la Gran Noche de Fin de Año, con la actuación musical de Grupo Aguaje y El Último que Cierre, junto a DJ’s que animarán la velada hasta la llegada del nuevo año.

Gran Canaria ofrece una amplia variedad de opciones para celebrar la llegada del 2026, con eventos para todos los gustos y en diversos puntos de la isla. Ya sea en la ciudad, en la playa o en los pueblos, las Campanadas de fin de año se vivirán con música, fuegos artificiales y la alegría característica de las celebraciones canarias. ¡No te pierdas la oportunidad de despedir el 2025 de la mejor manera posible!