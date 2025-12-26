Los turrones artesanales para sorprender esta Navidad se elaboran en este municipio de Gran Canaria: se venden al corte

Uno de los productos estrella de a Navidad es el turrón. En Gran Canaria, más concretamente en el municipio de Vega de San Mateo, una dulcería con décadas de historia se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan dulces artesanales en la isla.

Los creadores de contenido @descubreconc han visitado Dulcería San Mateo, un establecimiento especializado en dulces de almendra desde 1946, así se describen en su cuenta de Instagram. Allí la elaboración de sus productos es totalmente artesanal, respetando las recetas tradicionales que han pasado de generación en generación.

Turrones artesanales

Uno de los grandes atractivos del local es que los clientes se llevan el turrón al corte. Además, las elaboraciones se preparan diariamente y prácticamente se venden el mismo día. Entre las diferentes de opciones de turrones, las más recomendadas por los creadores de contenido son:

Turrón variado con cobertura de mazapán: perfecto para probar varios sabores en un solo turón.

perfecto para probar varios sabores en un solo turón. Praliné con chocolate blanco: perfecto para los más golosos.

perfecto para los más golosos. Turrón de Jijona: un clásico de las navidades

El precio de los turrones oscila entre 32-33 euros el kilo, un valor acorde a su elaboración y la calidad de los productos con los que se elabora cada turrón. Una opción perfecta para las comidas navideñas.

Dónde comprarlos

Dulcería San Mateo se encuentra en la Calle Principal, 37, Vega de San Mateo (Gran Canaria). El local cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han pasado por él.

Abre de martes a domingo en horario de mañana de 8:00 a 14:00 horas, ampliando los domingos hasta las 14:30 horas, y de tardes de 16:00 a 20:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.