Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vuelven las mascarillasSan Silvestre de Las Palmas de Gran CanariaTiempo en CanariasUD Las PalmasMujer herida en una nave de El GoroComprueba Lotería de Navidad 2025
instagramlinkedin

Vivienda inaccesible y salarios bajos en Gran Canaria: estos son los motivos que fuerzan la emigración del talento de la isla

La décima edición de Uvas del Talento reúne a profesionales y empresarios de Canarias para evitar la fuga de cerebros del Archipiélago

Nayra Padrón, Samuel Ferrera, Armando Travieso y Nabila Rodríguez.

Nayra Padrón, Samuel Ferrera, Armando Travieso y Nabila Rodríguez. / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

«Me fui de Gran Canaria a Budapest en busca de otras oportunidades diferentes a las que ofrecía la isla», afirmó este viernes Samuel Ferrera, natural de San Mateo y actual ejecutivo de aviación en la aerolínea Wizz Air, durante la mesa redonda de grancanarios que residen en el extranjero y de aquellos que han regresado a la isla tras años fuera. El encuentro se celebró en el marco de la décima edición de Uvas de Talento, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) y el programa Talento Gran Canaria.

Ferrera puso voz a una realidad compartida por decenas de profesionales canarios presentes en el acto que, como él, se vieron obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades laborales. Entre las principales razones destacaron la posibilidad de acceder a un salario digno y, especialmente, las dificultades para encontrar vivienda en el Archipiélago, un problema que sigue marcando el futuro profesional y personal de muchos jóvenes talentos isleños. El objetivo de esta iniciativa es reunir a los canarios que residen en el exterior y a las empresas de las islas en un entorno favorable para debatir sobre las experiencias laborales, además de conectar a profesionales y empresas con el objetivo de crear nexos y oportunidades laborales en Gran Canaria.

Talentos canarios que trabajan en el extranjero, este viernes Uvas de Talento.

Talentos canarios que trabajan en el extranjero, este viernes Uvas de Talento. / LP/DLP

Los talentos grancanarios coincidían este viernes en lo mismo: el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para desarrollar un proyecto de vida en las islas. Canarias es actualmente la quinta comunidad autónoma con los alquileres más caros del país, con precios que superan los 1.200 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados, lo que sitúa el coste del metro cuadrado en torno a los 16 euros al mes. A esta realidad se suma una brecha salarial persistente, ya que salario medio en la comunidad autónoma alcanza los 1.891 euros mensuales, casi 400 euros menos que la media nacional, situada en 2.268 euros, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Falta de reconocimiento

Además de la vivienda y los salarios, otro de los factores que empuja a muchos isleños a emigrar es la falta de reconocimiento y valoración de su trabajo. Así lo expuso Nabila Rodríguez, una de las cuatro participantes de la mesa redonda, doctora en Ciencias Gastronómicas y experta en fermentación y kokumi, que actualmente reside en Copenhague. «En Gran Canaria aún no se entiende bien qué significa ser una científica gastronómica; queda mucho camino por recorrer», subrayó. Rodríguez, que también ejerce como profesora en un curso de expertos en Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lamentó asimismo la escasa demanda de estos estudios, al contar con un número muy reducido de alumnado. «Algún día puede que vuelva e intente emprender en la isla, pero aún no es el momento», remató.

En esta edición también participaron el presidente Confederación Canaria Empresarios, Pedro Ortega; el CEO de Canaragua, José Juan González Salmah, y la vicepresidenta de Hospitales Universitarios San Roque, Herminia Rodríguez Rosas, quienes explicaron las perspectivas laborales y empresariales para el próximo año que está a punto de comenzar. «Buscamos a gente que tenga ganas de trabajar, de aprender y que esté especializada en alguna rama concreta, como los ingenieros médicos o los arquitectos médicos», resaltó Rodríguez.

Noticias relacionadas y más

Vía de empleabilidad

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reafirmó que la red de Talento de Gran Canaria es una vía que cada vez utilizan más personas en la isla para buscar empleo. «Cada vez son más los grancanarios los que se conectan a través de la red, ya sea para buscar oportunidades de empleo o para que las empresas en las que trabajan desarrollen negocios en la Isla. Con algunos de los presentes en este evento estamos trabajando en proyectos que tendrán impacto en Gran Canaria», manifestó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
  2. Dos vecinos de Vecindario convierten las fachadas de sus casas en un parque de atracciones navideño
  3. La Aemet avisa de lluvias persistentes y rachas fuertes de viento en Gran Canaria este lunes
  4. La Navidad estará pasada por agua tras tres años bajo el calor y la calima
  5. La Lotería Nacional cae en Gran Canaria
  6. Un antiguo centro sanitario de Puerto Rico dará paso a un hipermercado y viviendas
  7. Denuncia contra una edificación cercana a la Sima de Jinámar y en espacio natural
  8. Las lluvias dejan a Gran Canaria bonita: 'Con esto escapamos el año

Vivienda inaccesible y salarios bajos en Gran Canaria: estos son los motivos que fuerzan la emigración del talento de la isla

Vivienda inaccesible y salarios bajos en Gran Canaria: estos son los motivos que fuerzan la emigración del talento de la isla

Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror

Abre en Gran Canaria una nueva focaccería tras ser reconocida en un certamen gastronómico: del cochino negro al chorizo de Teror

Empresarios de Mauritania y Oneport exploran nuevas oportunidades de negocio en Las Palmas de Gran Canaria

Empresarios de Mauritania y Oneport exploran nuevas oportunidades de negocio en Las Palmas de Gran Canaria

Todo lo que tienes que saber para asistir a las Campanadas en Gran Canaria

Todo lo que tienes que saber para asistir a las Campanadas en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado

El Gobierno de Canarias compra un edificio en Ingenio para sumar 15 viviendas de alquiler subvencionado

La Autoridad Portuaria de Las Palmas recuerda su origen: 120 años desde la creación de la Junta de Obras

La Autoridad Portuaria de Las Palmas recuerda su origen: 120 años desde la creación de la Junta de Obras

San Bartolomé de Tirajana impulsa una parcela en Juan Grande para la construcción de viviendas sociales

San Bartolomé de Tirajana impulsa una parcela en Juan Grande para la construcción de viviendas sociales

Olga Cerpa y Mestisay celebran diez años dando la bienvenida al Año Nuevo en las dunas de Maspalomas

Olga Cerpa y Mestisay celebran diez años dando la bienvenida al Año Nuevo en las dunas de Maspalomas
Tracking Pixel Contents