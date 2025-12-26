Vivienda inaccesible y salarios bajos en Gran Canaria: estos son los motivos que fuerzan la emigración del talento de la isla

«Me fui de Gran Canaria a Budapest en busca de otras oportunidades diferentes a las que ofrecía la isla», afirmó este viernes Samuel Ferrera, natural de San Mateo y actual ejecutivo de aviación en la aerolínea Wizz Air, durante la mesa redonda de grancanarios que residen en el extranjero y de aquellos que han regresado a la isla tras años fuera. El encuentro se celebró en el marco de la décima edición de Uvas de Talento, una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) y el programa Talento Gran Canaria.

Ferrera puso voz a una realidad compartida por decenas de profesionales canarios presentes en el acto que, como él, se vieron obligados a emigrar en busca de mejores oportunidades laborales. Entre las principales razones destacaron la posibilidad de acceder a un salario digno y, especialmente, las dificultades para encontrar vivienda en el Archipiélago, un problema que sigue marcando el futuro profesional y personal de muchos jóvenes talentos isleños. El objetivo de esta iniciativa es reunir a los canarios que residen en el exterior y a las empresas de las islas en un entorno favorable para debatir sobre las experiencias laborales, además de conectar a profesionales y empresas con el objetivo de crear nexos y oportunidades laborales en Gran Canaria.

Talentos canarios que trabajan en el extranjero, este viernes Uvas de Talento. / LP/DLP

Los talentos grancanarios coincidían este viernes en lo mismo: el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para desarrollar un proyecto de vida en las islas. Canarias es actualmente la quinta comunidad autónoma con los alquileres más caros del país, con precios que superan los 1.200 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados, lo que sitúa el coste del metro cuadrado en torno a los 16 euros al mes. A esta realidad se suma una brecha salarial persistente, ya que salario medio en la comunidad autónoma alcanza los 1.891 euros mensuales, casi 400 euros menos que la media nacional, situada en 2.268 euros, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Falta de reconocimiento

Además de la vivienda y los salarios, otro de los factores que empuja a muchos isleños a emigrar es la falta de reconocimiento y valoración de su trabajo. Así lo expuso Nabila Rodríguez, una de las cuatro participantes de la mesa redonda, doctora en Ciencias Gastronómicas y experta en fermentación y kokumi, que actualmente reside en Copenhague. «En Gran Canaria aún no se entiende bien qué significa ser una científica gastronómica; queda mucho camino por recorrer», subrayó. Rodríguez, que también ejerce como profesora en un curso de expertos en Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lamentó asimismo la escasa demanda de estos estudios, al contar con un número muy reducido de alumnado. «Algún día puede que vuelva e intente emprender en la isla, pero aún no es el momento», remató.

En esta edición también participaron el presidente Confederación Canaria Empresarios, Pedro Ortega; el CEO de Canaragua, José Juan González Salmah, y la vicepresidenta de Hospitales Universitarios San Roque, Herminia Rodríguez Rosas, quienes explicaron las perspectivas laborales y empresariales para el próximo año que está a punto de comenzar. «Buscamos a gente que tenga ganas de trabajar, de aprender y que esté especializada en alguna rama concreta, como los ingenieros médicos o los arquitectos médicos», resaltó Rodríguez.

Vía de empleabilidad

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, reafirmó que la red de Talento de Gran Canaria es una vía que cada vez utilizan más personas en la isla para buscar empleo. «Cada vez son más los grancanarios los que se conectan a través de la red, ya sea para buscar oportunidades de empleo o para que las empresas en las que trabajan desarrollen negocios en la Isla. Con algunos de los presentes en este evento estamos trabajando en proyectos que tendrán impacto en Gran Canaria», manifestó.