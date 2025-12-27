Más personal, cámaras, sensores y megafonía: así se refuerza la vigilancia de las dunas de Maspalomas en 2026

Las dunas de Maspalomas contarán con un refuerzo de control y ampliación del personal de vigilancia e información a partir de 2026, como parte de las acciones incluidas en el proyecto Masdunas III e Impulsa Maspalomas. La actuación combina un incremento en la presencia de personal durante los momentos de mayor afluencia turística con sensores, cámaras de conteo de visitantes y sistemas de megafonía de última generación, que permitirán emitir mensajes dirigidos en tiempo real para orientar a los visitantes sobre los senderos correctos y disuadir el tránsito por zonas sensibles para tratar de garantizar la protección del ecosistema dunar.

Estas medidas se suman a los operativos periódicos y coordinados con Policía Local, Policía Canaria, Seprona y Policía Nacional, que intervienen de manera puntual durante eventos de alta afluencia turística o en momentos críticos para garantizar el cumplimiento de las normas del espacio protegido. En la última de las operaciones, el pasado noviembre, se identificó a 807 personas fuera de las rutas permitidas y se sancionó a 49 de ellas. En este sentido, el Cabildo ha comenzado a sancionar de forma efectiva a turistas por transitar fuera de los senderos y confirma que, a diferencia de lo que se creía, «los extranjeros pagan las multas».

El consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Raúl García Brink subraya que este refuerzo forma parte de un enfoque integral que combina control, restauración, educación ambiental y concienciación, y que busca proteger un sistema dunar abierto de unas 400 hectáreas, rodeado por uno de los principales destinos turísticos de Canarias. «Estamos haciendo el mayor cambio en las dunas de Maspalomas que se ha producido en las últimas décadas», destaca el consejero.

«Un cambio complejo pero necesario»

La necesidad de incrementar el control y la vigilancia se explica por la complejidad del espacio, que ha sufrido históricamente problemas derivados de la presión humana. Entre ellos se encuentran el tránsito fuera de los senderos, incendios accidentales o prácticas incívicas. «Si miramos atrás, aquello era el lejano oeste: cada uno hacía lo que le daba la gana; de repente, que entre una institución, ordene y sancione es un cambio complejo pero necesario», explica García Brink.

El refuerzo de la vigilancia y control tecnológico se integra en un paquete de actuaciones más amplio, desarrollado a través del proyecto Impulsa Maspalomas, con un presupuesto de 5,5 millones de euros, y el programa Masdunas. Entre las medidas destacan la restauración ambiental de la zona, renovación de bolardos y señalética, visitas guiadas, elaboración de materiales educativos y programas de sensibilización con colegios y público general. La señalización se ha mejorado para orientar mejor a los visitantes desde la playa hasta el interior de la reserva, y se han instalado pantallas y paneles informativos con datos sobre la flora y fauna, así como sobre la importancia de respetar las zonas delimitadas.

Cartel de aviso de zona de exclusión en las dunas de Maspalomas. / Andrés Cruz / LPR

«Las dunas han mejorado de forma significativa»

Asimismo, el programa implementa tecnologías sostenibles para apoyar la conservación como plantas fotovoltaicas y más de quince puntos de recarga para vehículos eléctricos en los alrededores de la reserva, sistemas de recogida de residuos con compactación automática para los puntos con mayor acumulación de basura y luminarias eficientes. Además, se ha desarrollado el primer sistema urbano de drenaje sostenible de Canarias, que filtra el agua de lluvia recogida antes de que llegue a la charca de Maspalomas, protegiendo la calidad del ecosistema acuático.

La restauración ambiental ha permitido que la vegetación endémica recupere frentes de dunas antes degradados, gracias a la plantación de más de mil ejemplares de balancones, con una supervivencia superior al 95%, y al uso de captadores de arena pioneros. Para García Brink, el cambio respecto a los años 80 y 90 es absoluto. «Los expertos de la ULPGC lo confirman: las dunas han mejorado de manera significativa, se pisan mucho menos y han aparecido especies que no se avistaban desde los años 40», señala.

Medidas de concienciación

El Cabildo también pone especial énfasis en la educación y concienciación ambiental. Se han realizado visitas guiadas con colegios, formación específica para recepcionistas y personal de hoteles, campañas divulgativas en aeropuertos y producción de materiales audiovisuales para explicar a los visitantes los valores ecológicos del espacio y la necesidad de respetar los senderos y zonas protegidas. Asimismo, se han retirado estructuras improvisadas y materiales que dañaban la vegetación o facilitaban prácticas fuera de las normas, y se realizan batidas periódicas de limpieza y control de especies invasoras que afectan al ecosistema, como gatos y cotorras, garantizando que la recuperación ambiental se mantenga a largo plazo.

Según García Brink, el nivel de sensibilidad medioambiental de la sociedad ha crecido exponencialmente. «Cosas que hace 30 años nos daban igual, hoy nos parecerían una auténtica aberración», explica. Sin embargo, ese compromiso choca a menudo con el impacto de las redes sociales. Ante este fenómeno, el Cabildo invita a los creadores de contenido a conocer las actuaciones sobre el terreno, pero la respuesta es inexistente. «La política se tiene que basar en datos y evidencias, no en fotos de Instagram. Es triste que una imagen puntual dé al traste con el trabajo de años, por eso invitamos a los creadores de contenido a ver la realidad, pero nadie ha respondido», concluye el consejero.