Gáldar vive su Navidad más familiar entre cabalgatas, teatro y música

Gáldar volvió a convertirse este viernes en uno de los grandes referentes de la Navidad en el norte de Gran Canaria, con una programación que reunió a cientos de vecinos y visitantes en el casco histórico. La ciudad se llenó de luz, color y emoción gracias a una jornada pensada especialmente para el público familiar, donde la ilusión infantil volvió a ser el eje central de la celebración.

La cabalgata infantil toma el corazón del casco histórico

Las calles del centro se transformaron en un gran escenario festivo con la segunda Cabalgata Infantil de ‘Gáldar Ciudad Navidad’, una cita ya consolidada dentro del calendario municipal. El desfile, cargado de fantasía, sirvió para recordar a los más pequeños que la llegada de los Reyes Magos está cada vez más cerca.

Bandas de música, espectáculos de malabares, muñecos de Disney, carrozas temáticas y los tradicionales papagüevos despertaron la emoción de niños y niñas, auténticos protagonistas de la tarde. La propuesta volvió a poner en valor el talento local y la creatividad que caracterizan al programa navideño diseñado por la Concejalía de Cultura y Fiestas, dirigida por Julio Mateo Castillo.

El Centro Cultural Guaires acogió este viernes el estreno de “Duendadas XII – ¡IA ES NAVIDAD!” / Ayuntamiento de Gáldar

El teatro navideño conquista de nuevo el Guaires

La magia continuó puertas adentro con el estreno de “Duendadas XII: ¡IA es Navidad!”, la nueva producción de La Casa de Navidad, que llenó el Centro Cultural Guaires. La obra regresó con una historia actualizada, capaz de conectar con el público sin perder los valores clásicos de estas fechas.

Los entrañables duendes Shelly, Carbo, Gafus, Gizmo, Mamá Klaus y el Rey Elros volvieron a escena con una puesta en escena renovada, combinando humor, ingenio y emoción. El espectáculo plantea, en esta duodécima entrega, los desafíos de un mundo marcado por la inteligencia artificial, manteniendo como hilo conductor la importancia de la familia, la empatía y lo humano.

Un reparto que ya es símbolo de la Navidad galdense

Con texto de Jennifer Rodríguez y dirección de Gustavo Mendoza, la obra cuenta con las interpretaciones de Cathy Pulido, Gustavo Mendoza, Jorge Llamas, Raúl Peña, Fabiola Acosta y Antonio Díaz, un elenco que ha logrado convertir estos personajes en parte de la identidad navideña de Gáldar.

El concierto “Será Navidad” de Pedro Manuel Afonso. / Ayuntamiento de Gáldar

La producción, a cargo de Pessada Producciones, continúa en cartelera hoy sábado 27 con funciones a las 18:00 y 20:00 horas, y el domingo 28 a las 19:00 horas, todas en el Centro Cultural Guaires.

Música en directo para cerrar una jornada especial

La Plaza de Santiago fue otro de los epicentros de la jornada con el concierto “Será Navidad” de Pedro Manuel Afonso. Su actuación se convirtió en uno de los momentos más emotivos del día, con un público entregado que disfrutó de un repertorio pensado para crear un ambiente cercano y festivo.

Más música, tradición y celebración popular

La agenda navideña continúa este sábado por la noche con el concierto de Navidad de La Trova, previsto a las 20:30 horas en la Plaza de Santiago. A partir de las 23:30 horas, la música dará paso al baile con la orquesta New Sabrosa Band y el DJ Promaster, en una velada abierta a todas las edades.

El domingo, la programación se traslada a la Plaza de los Faycanes, donde a las 19:00 horas actuará el Coro de Gospel MLOU, seguido a las 20:00 horas del espectáculo “Rasca y Lumbre”, protagonizado por la Parranda Araguaney junto a Mujeres D, una propuesta que fusiona tradición canaria y ritmo contemporáneo.

Aparcamientos y recursos para facilitar la visita

Con el objetivo de facilitar el acceso a los actos, el Ayuntamiento mantiene habilitadas 1.759 plazas de aparcamiento durante toda la campaña navideña. Estas se reparten entre los estacionamientos de La Quinta, Las Guayarminas, San Sebastián, Infanta Benchara, Reina Arminda, Faicán Guanache y Huertas del Rey, reforzando la comodidad de residentes y visitantes.

El programa completo de Navidad en Gáldar, con fechas y horarios detallados, puede consultarse en galdar.es/navidad y en el perfil oficial de Instagram @culturagaldar, donde se actualiza toda la información sobre los próximos eventos.