El Potaje Fest se estrena en San Mateo como punto de encuentro para la gastronomía tradicional y el producto local

La Plaza del Mercado de La Vega de San Mateo se convierte este sábado en el epicentro de la gastronomía tradicional con la celebración de la primera edición del Potaje Fest, una iniciativa que reunió a cientos de personas en torno a uno de los platos más representativos de la cocina canaria: el puchero. El evento, celebrado el sábado, destacó por la amplia participación vecinal y por una programación pensada para todos los públicos, combinando degustaciones, cocina en directo y música popular.

La cita gastronómica está impulsada por el Cabildo de Gran Canaria, a través del programa Gran Canaria Me Gusta, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y se enmarca dentro de la estrategia insular para fomentar el consumo de producto de proximidad y apoyar al sector primario.

Un evento para celebrar las raíces culinarias

La inauguración del Potaje Fest contó con la presencia de la consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Minerva Alonso, y de la alcaldesa de La Vega de San Mateo, Davinia Falcón. Durante su intervención, Alonso subrayó que el festival nace con el objetivo de poner en valor las raíces gastronómicas de Gran Canaria y recordar que el consumo de productos locales tiene un impacto directo en la economía, el territorio y la identidad cultural de la isla.

Según destacó, reunirse alrededor de un plato tradicional como el puchero favorece el encuentro entre generaciones y mantiene vivas recetas y costumbres que forman parte del patrimonio gastronómico canario. En este sentido, el evento se planteó no solo como una cita culinaria, sino también como un espacio de convivencia y transmisión cultural.

Inauguración del Potaje Fest, este sábado, en San Mateo / La Provincia

Catas, showcookings y producto de kilómetro cero

Desde primera hora de la mañana, el público pudo disfrutar de una programación variada, diseñada para mostrar la riqueza del producto local y el trabajo de la restauración y productores del municipio. Entre las actividades destacaron las catas-maridaje de vinos y quesos de San Mateo, que permitieron al público conocer de cerca elaboraciones vinculadas al entorno rural del centro de la isla.

La jornada incluyó también demostraciones de cocina en vivo, con la participación de varios establecimientos de restauración. La Catedral Bistró presentó una elaboración basada en cochino negro, El Zarcillo apostó por un potaje de jaramagos, mientras que La Pasadilla fue la encargada de mostrar su versión del puchero canario, plato protagonista del festival.

Música y degustación popular de puchero

El Potaje Fest culminó con un ambiente festivo marcado por la música tradicional canaria, gracias a la actuación de la parranda La Arrancadilla, y con la degustación colectiva de puchero, que reunió a vecinos y visitantes alrededor de la mesa. Este momento fue uno de los más esperados de la jornada y simbolizó el espíritu del evento: compartir, disfrutar y reivindicar la cocina de siempre.

En el marco del festival, la consejera de Desarrollo Económico realizó también un reparto de bolsas reutilizables del programa Gran Canaria Me Gusta entre los clientes del mercado municipal. Esta acción se suma a otras campañas desarrolladas en distintos mercados de la isla para fomentar un consumo responsable y sostenible, especialmente en fechas de mayor actividad comercial.

Demostración culinaria en el Potaje Fest, este sábado, en San Mateo, en Gran Canaria / La Provincia

Alonso destacó el papel de los mercados y municipios agrícolas, como San Mateo, en la conservación del paisaje rural y en el mantenimiento de la actividad económica vinculada al sector primario, un aspecto clave para el desarrollo equilibrado del territorio insular.

Impacto local y vocación de continuidad

Por su parte, la alcaldesa Davinia Falcón valoró de forma positiva la acogida del Potaje Fest y señaló que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar la economía local, atraer visitantes y reforzar el papel del comercio y la restauración del municipio. La buena respuesta del público en esta primera edición sitúa al festival como una posible cita anual dentro del calendario gastronómico de Gran Canaria.

El Potaje Fest se suma así a otras acciones institucionales orientadas a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la gastronomía grancanaria, apostando por formatos cercanos, participativos y accesibles, que ponen en el centro el producto local y el trabajo de quienes lo producen.