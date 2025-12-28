Ingenio amplía su centro deportivo: más gimnasio, ludoteca infantil y canchas en la cubierta

El Centro Deportivo Municipal de Ingenio sumará más de 860 metros cuadrados de nuevas instalaciones con una inversión de 2,1 millones de euros financiada por el Cabildo de Gran Canaria. Las obras, con un plazo de doce meses, incluyen la ampliación del gimnasio, una ludoteca infantil, oficinas administrativas y canchas deportivas en la cubierta del edificio.

La actuación responde a la alta demanda de usuarios de las instalaciones deportivas municipales y completa un proyecto iniciado en 2005, del que solo se construyó parcialmente la instalación original, que posteriormente fue ampliada en 2017.

Ampliación del gimnasio y ludoteca

La intervención contempla la ampliación del gimnasio con una superficie adicional de 401,13 metros cuadrados. La zona estará organizada en áreas funcionales diferenciadas mediante mamparas de cristal que incluyen una zona de actividad aeróbica con control de sonido independiente, otra de actividad anaeróbica, un espacio para estiramientos y un área específica para rehabilitación, además de una pequeña área exterior de esparcimiento y crossfit.

Una de las novedades más destacadas será la creación de una ludoteca concebida como un estadio deportivo infantil. El espacio incluirá pavimento de césped artificial simulando una pista de atletismo, ilustraciones de gradas en las paredes, una grada curva de madera con asientos textiles y una piscina de bolas revestida con material amortiguante. Los vestuarios actuales serán transformados para mejorar el servicio, incorporando espacios específicos para personas con movilidad reducida y recorridos accesibles hasta las duchas.

Una cancha en la cubierta

La cubierta del edificio, cuyo acondicionamiento quedó inacabado en años anteriores, se habilitará como espacio deportivo y de ocio. Albergará una cancha multideporte con porterías de pequeñas dimensiones, una cancha de baloncesto 3x3 accesible denominada 'All In', elementos de parque infantil y diversos aparatos biosaludables.

El espacio se completará con mobiliario urbano, asientos de madera grupales e individuales, grandes maceteros con arbustos de porte medio y alto que generen sombra, y papeleras.

Sala de formación y conferencias

La planta contará con una sala de formación, conferencias y reuniones equipada con tecnología audiovisual avanzada, que incluirá una pantalla de 70 pulgadas, sistema de micrófonos, conexiones multimedia y altavoces distribuidos por todo el espacio. El área será de 464,31 metros cuadrados que también se destinarán a oficinas, almacenes y aseos.

En la planta alta se construirán 464,31 metros cuadrados destinados a oficinas, almacenes y aseos. El área administrativa dispondrá de seis puestos de trabajo en pradera, dos despachos ejecutivos, almacén y office.

Mejoras de accesibilidad

La ampliación prestará especial atención a la accesibilidad, con la instalación de un ascensor con capacidad para diez personas en la pasarela que conecta con la piscina municipal. Todos los espacios del edificio permitirán el acceso en silla de ruedas.

Para mejorar el confort ambiental, se crearán bancales con muros de gaviones en los parterres noroeste y suroeste, plantados con especies tapizantes, flores de temporada y árboles que proyecten sombra sobre el edificio. Una secuencia de lonas triangulares tensadas evitará la incidencia directa de los rayos solares.

El proyecto incluye también el acondicionamiento de zonas verdes con vegetación de gran porte y la mejora de los espacios de ventilación e iluminación natural del gimnasio.